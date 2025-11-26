Islama Köfte Dünyaca Ünlü Lezzet Listesinde Kendine Yer Buldu
Dünyaca ünlü gastronomi sitesi TasteAtlas gerek gurmeler gerek sıradan vatandaş için dünyanın dört bir yanından farklı lezzetleri listeleyerek kullanıcılarıyla paylaşıyor. Aynı sitenin Dünyanın En İyi Yemekleri listesinde ise tanıdık bir isim var. Sakarya'nın meşhur ve tescilli lezzeti Islama Köftesi ise pek çok yemeği geride bırakarak 59. sırada kendine yer buldu.
Sakarya ilimizle özdeşleşen Islama Köfte büyük bir başarıya imza attı.
Islama Köfte nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın