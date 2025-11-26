onedio
Islama Köfte Dünyaca Ünlü Lezzet Listesinde Kendine Yer Buldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.11.2025 - 18:29

Dünyaca ünlü gastronomi sitesi TasteAtlas gerek gurmeler gerek sıradan vatandaş için dünyanın dört bir yanından farklı lezzetleri listeleyerek kullanıcılarıyla paylaşıyor. Aynı sitenin Dünyanın En İyi Yemekleri listesinde ise tanıdık bir isim var. Sakarya'nın meşhur ve tescilli lezzeti Islama Köftesi ise pek çok yemeği geride bırakarak 59. sırada kendine yer buldu.

Sakarya ilimizle özdeşleşen Islama Köfte büyük bir başarıya imza attı.

Dünyaca ünlü gastronomi listesinde kendine 59. sıradan yer buldu. 2025 yılı için hazırlanan 'Dünya'nın En İyi 100 Yemeği' listesinde orta sıralarda kendine yer bulan bu lezzet aynı zamanda dünyanın en iyi köfteleri arasında da 3. sırada yer alıyor. 

11 binden fazla yemeğin değerlendirildiği sitedeki en önemli listede Türkiye'ye ait 7 yemekten biri oldu.

Islama Köfte nedir?

Islama Köfte 1900'lü yıllarda Balkanlar'dan Adapazarı'na göç eden Boşnak ve Makedonlar muhacirler tarafından bulundu. Yumuşak köftesinin yanında bayatlayan ekmeklerin de özel bir sosla değerlendirildiği bu lezzet 2013 yılında tescillendi.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
