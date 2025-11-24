TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Yemeğini Seçti: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'a Girdi!
Gastronomi dünyasının prestijli platformu TasteAtlas, merakla beklenen 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesini açıkladı. Bu yılki sıralama Türk mutfağı için tarihi bir başarıya dönüştü; Türkiye’den 7 lezzet listeye girmeyi başardı. Ayrıca, ilk 10’da yer alan iki Türk yemeğiyle Türkiye, bu başarıyı elde eden tek ülke oldu.
Detaylar 👇
Toplamda 11 binden fazla yemeğin 367 binin üzerinde oyla değerlendirildiği bu listede, Türk mutfağının zenginliğini bir kez daha kanıtladı.
Çökertme ve cağ kebabının yanı sıra, Türk mutfağı listede beş farklı lezzetle daha temsil edilerek toplamda 7 yemekle yer buldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın