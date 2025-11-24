onedio
TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Yemeğini Seçti: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'a Girdi!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.11.2025 - 14:13

Gastronomi dünyasının prestijli platformu TasteAtlas, merakla beklenen 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesini açıkladı. Bu yılki sıralama Türk mutfağı için tarihi bir başarıya dönüştü; Türkiye’den 7 lezzet listeye girmeyi başardı. Ayrıca, ilk 10’da yer alan iki Türk yemeğiyle Türkiye, bu başarıyı elde eden tek ülke oldu.

Toplamda 11 binden fazla yemeğin 367 binin üzerinde oyla değerlendirildiği bu listede, Türk mutfağının zenginliğini bir kez daha kanıtladı.

Listenin zirvesinde Kolombiya'nın lechona yemeği yer alırken, İtalya'dan Pizza Napoletana ve Brezilya'dan picanha gibi güçlü rakipler bulunuyordu. Bu zorlu rekabet içinde, iki Türk klasiği küresel damakları fethetti:

  • Çökertme Kebabı (7. Sıra): Muğla-Bodrum yöresine özgü bu lezzet, geleneksel kebap algısını değiştiriyor. Kibrit inceliğinde kızarmış patateslerin üzerinde sunulan marine edilmiş et, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla 'özgün bir sunum' vadediyor.

  • Cağ Kebabı (9. Sıra): Erzurum'un tescilli lezzeti, yatay şişte, odun ateşinde ağır ağır pişen özel terbiyeli kuzu etiyle hazırlanıyor. Sadece taze lavaş ve soğanla servis edilen bu lezzet, sadeliğin zirvesindeki iddiasını kanıtlıyor.

Çökertme ve cağ kebabının yanı sıra, Türk mutfağı listede beş farklı lezzetle daha temsil edilerek toplamda 7 yemekle yer buldu.

Bu sonuç, Türkiye’nin bölgesel mutfaklarının uluslararası alanda ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.

TasteAtlas verileriyle sıralanan diğer Türk yemekleri şu şekilde tanımlanıyor:

  • 26. İskender kebap: Bursa’nın simgesi hâline gelen İskender; tereyağlı domates sosu, yoğurt, pideler ve ince kesilmiş dönerin birleşimiyle klasikleşmiş, zengin bir lezzet sunuyor.

  • 28. Kuzu şiş: Türkiye’de genellikle “şiş kebap” olarak anılan kuzu şiş; özenli terbiyesi ve ustalık gerektiren pişirme tekniğiyle basit görünüp büyük emek isteyen bir ızgara klasiği olarak öne çıkıyor.

  • 47. Adana kebap: Coğrafi işaretli Adana kebap, baharatlı kıyma, özel şişi ve mangal ateşiyle bütünleşen kendine özgü tarzıyla listede “en tanınmış kebaplardan biri” olarak dikkat çekiyor.

  • 51. Hünkar beğendi: Kökeni Osmanlı saray mutfağına dayanan hünkar beğendi; közlenmiş patlıcan püresi üzerine yerleştirilen et yahnisiyle “zarif ama bir o kadar güçlü” bir tabak olarak tanımlanıyor.

  • 59. Islama köfte: Sakarya’nın (Adapazarı) simge lezzetlerinden ıslama köfte, et suyuyla ıslatılan ekmekleri ve ızgarada birlikte pişen köfteleriyle klasik köfte anlayışını genişleten özgün bir yorum olarak listede yer alıyor.

TasteAtlas’ın bu listesi, Türk mutfağının yalnızca döner veya turistik kebapçılardan ibaret olmadığını; bölgesel çeşitliliğin de dünya çapında tanınmaya ve takdir edilmeye devam ettiğini açıkça gösteriyor.

Ömer Faruk Kino
