TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Yemeğini Seçti: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'a Girdi!

Gastronomi dünyasının prestijli platformu TasteAtlas, merakla beklenen 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesini açıkladı. Bu yılki sıralama Türk mutfağı için tarihi bir başarıya dönüştü; Türkiye’den 7 lezzet listeye girmeyi başardı. Ayrıca, ilk 10’da yer alan iki Türk yemeğiyle Türkiye, bu başarıyı elde eden tek ülke oldu.

Detaylar 👇