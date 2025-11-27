onedio
Bedelli Askerlikte Merak Edilen Rakam Belli Oldu: Bu Sene Gelir Milyarları Buldu

Bedelli Askerlikte Merak Edilen Rakam Belli Oldu: Bu Sene Gelir Milyarları Buldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 16:01

Milli Savunma Bakanlığı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunduğu 2026 yılı bütçe kitabındaki veriler dikkat çekti. Yalnızca son bir yıl içinde 328 bin 936 yükümlü silahaltına alındı. Bu kişilerden önemli bir kısmı bedelli ve dövizli askerlik uygulamasını tercih etti. Askeralma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar milyonlarca kişi askerlik hizmetine tabi tutuldu.

İşte detaylar...

101 bin 212 kişi bedelli askerliği tercih etti, gelir milyarları buldu.

101 bin 212 kişi bedelli askerliği tercih etti, gelir milyarları buldu.

26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Askeralma Kanunu’nun ardından bugüne kadar 3 milyon 814 bin 45 kişi askerlik hizmetine tabi tutuldu. Son veriler, 2026 yılı itibarıyla silahaltına alınan 328 bin 936 yükümlü arasında 101 bin 212 kişinin bedelli askerlik için başvurduğunu gösterdi. Dövizle askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenlerin sayısı ise 5 bin 890 olarak kayıtlara geçti.

Başvuru rakamlarının netleşmesiyle birlikte devletin kasasına giren toplam gelir de açıklandı. Bedelli askerlik hizmetinden 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira elde edilirken, dövizle askerlikten kazanılan miktar 33 milyon 757 bin 242 avro oldu. Söz konusu tutarlar Hazine’ye gelir olarak aktarıldı ve bütçe kalemlerinde yerini aldı.

2026 bedelli askerlik ücreti 319 bin liraya yaklaşabilir.

2026 bedelli askerlik ücreti 319 bin liraya yaklaşabilir.

Yeni yıl için yapılacak bedelli askerlik ücret hesaplamaları, memur maaş katsayısındaki artış ve enflasyon farklarına göre şekilleniyor. Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,38 oranında enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte zam oranı yüzde 13,64 seviyesine ulaştı.

Uzmanların değerlendirmelerine göre memur aylık katsayısının 1.329945 olarak belirlenmesi durumunda, bedelli askerlik ücretinin 319 bin 186 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yapılan tahminler, ocak ayında gerçekleşecek yeni düzenlemeyle bedelli askerlik ücretinin yüzde 13 ila yüzde 17 arasında bir artış göstermesi ve 315 bin ila 325 bin TL aralığında bir seviyeye çıkması ihtimalini güçlendiriyor.

