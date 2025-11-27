Bedelli Askerlikte Merak Edilen Rakam Belli Oldu: Bu Sene Gelir Milyarları Buldu
Milli Savunma Bakanlığı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunduğu 2026 yılı bütçe kitabındaki veriler dikkat çekti. Yalnızca son bir yıl içinde 328 bin 936 yükümlü silahaltına alındı. Bu kişilerden önemli bir kısmı bedelli ve dövizli askerlik uygulamasını tercih etti. Askeralma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar milyonlarca kişi askerlik hizmetine tabi tutuldu.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
101 bin 212 kişi bedelli askerliği tercih etti, gelir milyarları buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 bedelli askerlik ücreti 319 bin liraya yaklaşabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın