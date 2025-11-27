Bedelli Askerlikte Merak Edilen Rakam Belli Oldu: Bu Sene Gelir Milyarları Buldu

26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Askeralma Kanunu’nun ardından bugüne kadar 3 milyon 814 bin 45 kişi askerlik hizmetine tabi tutuldu. Son veriler, 2026 yılı itibarıyla silahaltına alınan 328 bin 936 yükümlü arasında 101 bin 212 kişinin bedelli askerlik için başvurduğunu gösterdi. Dövizle askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenlerin sayısı ise 5 bin 890 olarak kayıtlara geçti.

Başvuru rakamlarının netleşmesiyle birlikte devletin kasasına giren toplam gelir de açıklandı. Bedelli askerlik hizmetinden 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira elde edilirken, dövizle askerlikten kazanılan miktar 33 milyon 757 bin 242 avro oldu. Söz konusu tutarlar Hazine’ye gelir olarak aktarıldı ve bütçe kalemlerinde yerini aldı.