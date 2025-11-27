onedio
Bu Maddeleri Sakın Lavabonuza Dökmeyin! Çoğu Kişi Farkında Olmadan Yapıyor

Gökçe Cici
27.11.2025 - 15:06

Mutfakta ya da banyoda lavabodan hızlıca kurtulmak alışkanlık haline gelebiliyor. Her sıvı ya da artık, giderden akıp gidiyormuş gibi görünüyor. Oysa bazı maddeler, miktarı ne kadar az olursa olsun boruların içinde ciddi hasar bırakıyor. Zamanla kötü koku, yavaş akış ve kronik tıkanıklık ortaya çıkabiliyor. Asıl sorun ise fark edildiğinde işin genellikle çoktan büyümüş olması.

Yağ, et suyu ve soslar lavaboda en sessiz felaketi başlatanlar arasında.

Sıcak haldeyken su gibi akan yağlar ve yemek sonrası kalan yağlı sular, giderden hızla yüksek bir zararla ilerliyor. Boruya ulaştıkları anda soğumaya başlıyor ve iç yüzeye yapışan kaygan bir tabaka oluşturuyor. Bu tabaka her yeni dökülen yağla daha da kalınlaşıyor ve sonunda borunun içini daraltarak suyun geçişine engel oluyor.

Et suları ve çeşitli soslar da pek masum sayılmaz. İçlerindeki yağ ve yoğun kıvamlı parçalar, boru yüzeyine tutunarak sertleşen bir katman oluşturabiliyor. Özellikle sık yemek yapılan mutfaklarda düzenli olarak dökülen bu tür artıklar, tesisatçıların en sık karşılaştığı sorunlardan biri haline geliyor.

Hatta lavabonuzdan gelen ağır kokuların en büyük sebeplerinden biri bunlar diyebiliriz...

Kahve telvesi ve çay, zamanla lavaboda düğüm gibi olur.

Kahve telvesi, suyla karışıp kaybolacakmış gibi görünse de aslında suda çözünmeyen bir yapıya sahip. Boruların içinde topaklanarak birikmeye başlıyor. Üstelik yağ ve sabun kalıntılarıyla buluştuğunda adeta sert bir çamur gibi davranıyor.

Çay da benzer bir etki yaratıyor. İnce ve masum görünen bu parçalar, borunun iç yüzeyine yapışarak şişiyor ve uzun süre çözünmeden kalıyor. Üzerine yeni atıklar eklendikçe tıkanıklık daha da güçleniyor.

Unlu karışımlar, boya ve güçlü kimyasallar geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir

Un, nişasta ve irmik içeren karışımlar suyla temas ettiğinde hamur kıvamına geliyor. Boruların içinde bu karışım adeta betonlaşıyor ve kuruduğunda sert bir tabaka haline dönüşüyor. Tabaka, giderin iç yüzeyini kaplayarak suyun geçişini neredeyse tamamen engelliyor. Tesisatçıların en zor müdahale ettiği durumların başında da genellikle bu tür birikintiler geliyor.

Boya, çimento, alçı, tiner ve benzeri agresif maddeler ise çok daha büyük risk taşıyor ve dakikalar içinde sertleşerek boruyu kullanılmaz hale getirebiliyor. Aynı zamanda bazıları plastik ve kauçuk parçaları eriterek sızdırma, çatlama ve korozyon gibi sorunlara yol açıyor.

