Bu Maddeleri Sakın Lavabonuza Dökmeyin! Çoğu Kişi Farkında Olmadan Yapıyor
Mutfakta ya da banyoda lavabodan hızlıca kurtulmak alışkanlık haline gelebiliyor. Her sıvı ya da artık, giderden akıp gidiyormuş gibi görünüyor. Oysa bazı maddeler, miktarı ne kadar az olursa olsun boruların içinde ciddi hasar bırakıyor. Zamanla kötü koku, yavaş akış ve kronik tıkanıklık ortaya çıkabiliyor. Asıl sorun ise fark edildiğinde işin genellikle çoktan büyümüş olması.
Yağ, et suyu ve soslar lavaboda en sessiz felaketi başlatanlar arasında.
Kahve telvesi ve çay, zamanla lavaboda düğüm gibi olur.
Unlu karışımlar, boya ve güçlü kimyasallar geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir
