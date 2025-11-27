Bu Maddeleri Sakın Lavabonuza Dökmeyin! Çoğu Kişi Farkında Olmadan Yapıyor

Sıcak haldeyken su gibi akan yağlar ve yemek sonrası kalan yağlı sular, giderden hızla yüksek bir zararla ilerliyor. Boruya ulaştıkları anda soğumaya başlıyor ve iç yüzeye yapışan kaygan bir tabaka oluşturuyor. Bu tabaka her yeni dökülen yağla daha da kalınlaşıyor ve sonunda borunun içini daraltarak suyun geçişine engel oluyor.

Et suları ve çeşitli soslar da pek masum sayılmaz. İçlerindeki yağ ve yoğun kıvamlı parçalar, boru yüzeyine tutunarak sertleşen bir katman oluşturabiliyor. Özellikle sık yemek yapılan mutfaklarda düzenli olarak dökülen bu tür artıklar, tesisatçıların en sık karşılaştığı sorunlardan biri haline geliyor.

Hatta lavabonuzdan gelen ağır kokuların en büyük sebeplerinden biri bunlar diyebiliriz...