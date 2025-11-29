onedio
Haritada Yerini Bilen Yok: Seyahatseverlerin Yeni Gözdesi İsviçre'yi Aratmıyor

Haritada Yerini Bilen Yok: Seyahatseverlerin Yeni Gözdesi İsviçre'yi Aratmıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.11.2025 - 11:37

Güney Amerika genelde suç oranlarıyla, siyasi gerilimle ve güvensiz şehirleriyle anılıyor. Ancak kıtanın en istikrarlı ülkesi olan Uruguay, tüm bu algıları tersine çeviriyor. Son yayımlanan uluslararası raporlara göre Uruguay, Latin Amerika’nın en güvenli ülkesi seçildi. 

Gelin, haritada yerini çok az kişinin bildiği bu huzurlu ülkeyi yakından inceleyelim...

Latin Amerika’nın İsviçre’si olarak anılan Uruguay, güvenlik sıralamalarında zirvede yer aldı.

Global Citizen Solutions’ın yayımladığı rapor, Uruguay’ın bölgenin en güvenli ülkesi olduğunu ortaya koydu. Ülkede resmi verilere göre 100 bin kişi başına düşen cinayet oranı yaklaşık 8 seviyesinde. 

Uzmanlar, siyasi istikrarın da güvenlik algısını güçlendirdiğini belirtiyor. Uruguay; yönetim yapısı, düşük riskli şehir merkezleri ve düzenli kamu hizmetleriyle yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Güney Amerika’da seyahat etmek isteyen pek çok kişi rotasını genelde Brezilya ya da Arjantin’e çeviriyor. Ancak Uruguay’ın uzun yıllar boyunca gözden kaçması şu sıralar değişiyor. Çünkü hem güvenli sokakları hem de 'Avrupa kentleri tadında' sakin bir yaşam sunması, ülkeyi kıtanın en sürpriz destinasyonlarından biri haline getiriyor.

Uruguay’ın turistik şehirleri, hem tarihi hem modern dokusuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Başkent Montevideo, turistler tarafından 'mini Buenos Aires' olarak tanımlanıyor. Sömürge dönemine uzanan mimarisi, kapalı pazarları ve sahil boyunca uzanan Ramblas hattı şehre güçlü bir karakter kazandırıyor. 

Plaza de la Independencia, Mercado del Puerto ve kentin geniş parkları Montevideo’yu seyahat listelerinin üst sırasına taşıyor. Ayrıca Rio de la Plata kıyısındaki plajlarıyla kent, hem kültürel hem de dinlendirici bir deneyim sunuyor.

Punta del Este ise ülkenin en popüler sahil beldesi olarak öne çıkıyor. Brava ve Mansa plajları, sahilin simgesi haline gelen 'El' heykeli ve yat limanındaki deniz aslanları bölgeyi yıl boyu hareketli tutuyor. Sahil boyunca yer alan restoranlar, Casa Pueblo müze-galerisi ve gece hayatı Punta del Este’yi Uruguay’ın en canlı noktalarından biri yapıyor.

Colonia del Sacramento, UNESCO korumasındaki atmosferiyle Uruguay’ın en tarihi şehirlerinden biri.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Colonia del Sacramento, dar Arnavut kaldırımlı sokakları ve körfeze bakan deniz feneriyle ziyaretçilere sakin bir tarih yolculuğu sunuyor. 

Sömürge dönemine ait evlerin korunduğu bu antik kent dokusu, Uruguay’ın kültürel mirasını en saf haliyle yansıtıyor. Şehrin o dingin atmosferi, kalabalık metropollerden kaçmak isteyen turistlerin favori duraklarından biri olarak anılıyor.

Colonia şehir merkezinde kurulu kafeler, küçük galeriler ve sahile açılan taş yollar, Uruguay’ın Avrupa tarzı estetiğini ortaya çıkarıyor.

