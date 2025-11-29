Haritada Yerini Bilen Yok: Seyahatseverlerin Yeni Gözdesi İsviçre'yi Aratmıyor

Başkent Montevideo, turistler tarafından 'mini Buenos Aires' olarak tanımlanıyor. Sömürge dönemine uzanan mimarisi, kapalı pazarları ve sahil boyunca uzanan Ramblas hattı şehre güçlü bir karakter kazandırıyor.

Plaza de la Independencia, Mercado del Puerto ve kentin geniş parkları Montevideo’yu seyahat listelerinin üst sırasına taşıyor. Ayrıca Rio de la Plata kıyısındaki plajlarıyla kent, hem kültürel hem de dinlendirici bir deneyim sunuyor.

Punta del Este ise ülkenin en popüler sahil beldesi olarak öne çıkıyor. Brava ve Mansa plajları, sahilin simgesi haline gelen 'El' heykeli ve yat limanındaki deniz aslanları bölgeyi yıl boyu hareketli tutuyor. Sahil boyunca yer alan restoranlar, Casa Pueblo müze-galerisi ve gece hayatı Punta del Este’yi Uruguay’ın en canlı noktalarından biri yapıyor.