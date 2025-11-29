Haritada Yerini Bilen Yok: Seyahatseverlerin Yeni Gözdesi İsviçre'yi Aratmıyor
Güney Amerika genelde suç oranlarıyla, siyasi gerilimle ve güvensiz şehirleriyle anılıyor. Ancak kıtanın en istikrarlı ülkesi olan Uruguay, tüm bu algıları tersine çeviriyor. Son yayımlanan uluslararası raporlara göre Uruguay, Latin Amerika’nın en güvenli ülkesi seçildi.
Gelin, haritada yerini çok az kişinin bildiği bu huzurlu ülkeyi yakından inceleyelim...
Latin Amerika’nın İsviçre’si olarak anılan Uruguay, güvenlik sıralamalarında zirvede yer aldı.
Uruguay’ın turistik şehirleri, hem tarihi hem modern dokusuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Colonia del Sacramento, UNESCO korumasındaki atmosferiyle Uruguay’ın en tarihi şehirlerinden biri.
