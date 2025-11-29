Kaya Sandı, Altından Daha Değerli Çıktı: Yıllardır Evinde Tutuyordu
2015’te Avustralya’nın Maryborough bölgesinde metal arayıcılığı yapan David Hole, toprağın içinde alışılmadık derecede ağır bir taş buldu. Kayayı eve götürüp açmak için her yolu denedi ancak tek bir çizik bile atamadı. Tüm bunların altından çok daha değerli bir gerçeği gizlediğini ise yıllar sonra anladı.
Maryborough’da bulunan kaya, aslında Dünya’ya düşmüş nadir bir meteor çıktı.
Uzmanlar kayayı inceleyince 4.6 milyar yıllık, 17 kiloluk bir meteor olduğunu anladı.
Bilim dünyası için altından çok daha değerli: Victoria’da bulunan yalnızca 17 meteoritten biri.
