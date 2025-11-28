Gece Uyandığında Kocasını Batman Kılığında Gören Kadın Mahkemeye Başvurdu
Ürdün’de yeni evlenen bir çift kısa sürede gündeme oturdu. Genç kadın, eşinin Batman’e olan takıntısı yüzünden evliliğin sürdürülemez hale geldiğini söyledi. İddiaya göre adam günün büyük kısmını kostümle geçiriyordu. Geceleri gizli göreve çıktığını öne sürüyordu. Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Edinilen bilgilere göre genç kadın, evlendikten sonra eşinin evde sürekli Batman kostümü giymeye başladığını ifade etti.
Kadının ifadesine göre her şey bir gece uykusundan uyanmasıyla farklı bir boyuta taşındı.
Genç kadın, Amman’daki Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma talebinde bulundu.
