Gece Uyandığında Kocasını Batman Kılığında Gören Kadın Mahkemeye Başvurdu

Adam, sadece kostüm giymekle kalmadı... Konuşma tarzını ve mimiklerini de karaktere benzetti. Televizyonda başka bir şey izlenmesine izin vermediği ve yalnızca Batman içerikleri açtığı belirtildi. Kadın, bu davranışların ilk başta şaka gibi göründüğünü ancak günler ilerledikçe giderek ciddileştiğini dile getirdi.

Eşinin kendisini “Gotham’ın kurtarıcısı” olarak tanımladığı ve gerçek dünyayla olan bağının zayıfladığını düşündüğü aktarıldı. Günlük hayatın tamamen bu kimlik üzerinden şekillenmeye başlaması, çift arasındaki iletişimi neredeyse tamamen kopma noktasına getirdi.