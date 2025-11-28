onedio
Gece Uyandığında Kocasını Batman Kılığında Gören Kadın Mahkemeye Başvurdu

Gökçe Cici
28.11.2025 - 13:21

Ürdün’de yeni evlenen bir çift kısa sürede gündeme oturdu. Genç kadın, eşinin Batman’e olan takıntısı yüzünden evliliğin sürdürülemez hale geldiğini söyledi. İddiaya göre adam günün büyük kısmını kostümle geçiriyordu. Geceleri gizli göreve çıktığını öne sürüyordu. Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Edinilen bilgilere göre genç kadın, evlendikten sonra eşinin evde sürekli Batman kostümü giymeye başladığını ifade etti.

Adam, sadece kostüm giymekle kalmadı... Konuşma tarzını ve mimiklerini de karaktere benzetti. Televizyonda başka bir şey izlenmesine izin vermediği ve yalnızca Batman içerikleri açtığı belirtildi. Kadın, bu davranışların ilk başta şaka gibi göründüğünü ancak günler ilerledikçe giderek ciddileştiğini dile getirdi.

Eşinin kendisini “Gotham’ın kurtarıcısı” olarak tanımladığı ve gerçek dünyayla olan bağının zayıfladığını düşündüğü aktarıldı. Günlük hayatın tamamen bu kimlik üzerinden şekillenmeye başlaması, çift arasındaki iletişimi neredeyse tamamen kopma noktasına getirdi.

Kadının ifadesine göre her şey bir gece uykusundan uyanmasıyla farklı bir boyuta taşındı.

Salona gittiğinde eşini tam Batman kıyafetiyle ayakta dururken gördü. Karanlıkta, filmdeki ses tonunu taklit ederek konuştuğu ve karakterden çıkmayı reddettiği belirtildi. Kadın, o anda ciddi şekilde korktuğunu ve bunun bir oyun olmadığını anladığını ifade etti.

Bu olayın ardından eşyalarını toplayarak ailesinin evine gitti. Yaşadıklarının kendisinde derin bir endişe yarattığını ve aynı evde kalmasının mümkün olmadığını söyledi. O geceden sonra bir daha eşinin yanına dönmedi.

Genç kadın, Amman’daki Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma talebinde bulundu.

Dilekçede, eşinin davranışlarının evliliğin temelini sarstığı ve güven ortamını yok ettiği vurgulandı. Mahkemenin önümüzdeki günlerde tarafları dinlemek üzere bir duruşma tarihi belirlemesi bekleniyor.

Olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Binlerce kullanıcı yaşananları şaşkınlıkla karşıladı.

