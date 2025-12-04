Bu Mevsimde Doğan Çocuklar Daha Mutlu! Araştırmalar Ortaya Koydu

400 kişiyle yapılan araştırma, kişinin doğduğu mevsimlerin yetişkinlikte sahip olacağı kişiliğe büyük etkisi olduğunu ortaya koydu. İlkbaharda doğan bebeklerin 'aşırı derecede pozitif, neşeli ve iyimser' olduğu ortaya çıktı. Tahmin edeceğiniz üzere, sonbaharda doğup 'depresif, mutsuz ve kötümser' olanlar da ilkbahar bebeklerinin tam tersi!

Bunun nedeni ise kişinin doğduğu mevsimin, ileride sahip olacağı kişilik özelliklerini etkileyen beyindeki kimyasal maddeleri etkilemesi. Elbette bu durumun, her bebek için geçerli olacağını söylemek doğru olmaz. Etrafınızda ilkbaharda doğanlara bir bakın bakalım, benzer bir sonuç görecek misiniz?