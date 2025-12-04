onedio
Bu Mevsimde Doğan Çocuklar Daha Mutlu! Araştırmalar Ortaya Koydu

Bu Mevsimde Doğan Çocuklar Daha Mutlu! Araştırmalar Ortaya Koydu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 11:48

Doğduğunuz günün, hatta saatin kaderinizi şekillendirebileceğine inanılıyor biliyorsunuz ki. Fakat şimdi burç, astroloji doğum haritası bir yana dursun size bir araştırmadan bahsedeceğiz. 400 kişi üzerinde yapılan bir çalışma, insanların hangi mevsimde doğduklarının yetişkinliklerinde sahip olacakları kişilik üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. 

Peki en mutlu çocuklar, yetişkinler hangi mevsimde doğuyor?

Kaynak

İlkbaharda doğan çocuklar daha mutlu!

İlkbaharda doğan çocuklar daha mutlu!

400 kişiyle yapılan araştırma, kişinin doğduğu mevsimlerin yetişkinlikte sahip olacağı kişiliğe büyük etkisi olduğunu ortaya koydu. İlkbaharda doğan bebeklerin 'aşırı derecede pozitif, neşeli ve iyimser' olduğu ortaya çıktı. Tahmin edeceğiniz üzere, sonbaharda doğup 'depresif, mutsuz ve kötümser' olanlar da ilkbahar bebeklerinin tam tersi! 

Bunun nedeni ise kişinin doğduğu mevsimin, ileride sahip olacağı kişilik özelliklerini etkileyen beyindeki kimyasal maddeleri etkilemesi. Elbette bu durumun, her bebek için geçerli olacağını söylemek doğru olmaz. Etrafınızda ilkbaharda doğanlara bir bakın bakalım, benzer bir sonuç görecek misiniz?

Peki yaz çocukları acaba daha mı mutlu?

Peki yaz çocukları acaba daha mı mutlu?

Yaz denince aklınıza genel olarak neşeli günler geldiği için yaz aylarında doğan çocukların daha mutlu olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat yanılıyorsunuz. Yaz bebekleri neşeli olsalar da bahar bebekleri kadar stabil bir duygu durumuna sahip değildir. Zaman zaman daha hızlı duygu değişimleri yaşayabilirler.

Gelelim sonbahar bebeklerine!

Gelelim sonbahar bebeklerine!

Sonbaharda doğan bebekler, yukarıda da belirttiğimiz gibi ilkbaharda doğanların aksine daha 'melankolik, karamsar ve mutsuz' olabilirler. En azından öyle olmaya daha meyilli olabilirler. Aynı zamanda sonbahar bebeklerinin daha dikkatli, daha dengeli olduğunu da söyleyebiliriz.

Kış bebeklerinin ise daha sakin olduğunu söyleyebiliriz.

Kış bebeklerinin ise daha sakin olduğunu söyleyebiliriz.

Kış mevsiminde doğan bebeklerin daha kararlı, azimli ve bağımsız bir yapıya sahip olma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yetişkinliklerinde de oldukça sakin bir yapıya sahip oluyorlar.

'Madem öyle, çocuğumuzu ilkbaharda doğuralım' düşüncesine ulaşmak için ise daha çok araştırmaya gerek olduğunu belirtmemiz gerek. Milyarlarca insan içerisinde yalnızca 400 kişiyle yapılan bu araştırma, kesin sonuçlara ulaşmak için oldukça yetersiz.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
