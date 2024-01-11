Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Denemeye Değer: Spiritüel Varlık Olan Kedilere Anlatılan Dileklerin Gerçekleştiği İddiası Ortalığı Karıştırdı

Denemeye Değer: Spiritüel Varlık Olan Kedilere Anlatılan Dileklerin Gerçekleştiği İddiası Ortalığı Karıştırdı

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 16:59

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda kedilere anlatılan dileklerin gerçek olduğunu söylemesi ortalığı karıştırdı. Kedilerin spiritüel varlıklar olduğunu söyleyen kullanıcı tek şartın ise kedinin sahibinden memnun olması olduğunu söyledi.

Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kedilerin hem eski dönemlerde hem dinde önemli bir yere sahip olduğunu biliyorsunuzdur.

Kedilerin hem eski dönemlerde hem dinde önemli bir yere sahip olduğunu biliyorsunuzdur.

Enerjileri ve spiritüel yönleri ile bilinen kedilerin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu da bilinir. Örneğin kedilerin mırlamasının bireyleri psikolojik olarak sakinleştirdiği söylenir.

Enerjileri ve spiritüel yönleri ile bilinen kedilerin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu da bilinir. Örneğin kedilerin mırlamasının bireyleri psikolojik olarak sakinleştirdiği söylenir.

Ruhani dünya ile bağlantılı olduğu söylenen kedilerin bugün çok ilginç bir yönleri daha ortaya çıktı.

Ruhani dünya ile bağlantılı olduğu söylenen kedilerin bugün çok ilginç bir yönleri daha ortaya çıktı.

Maya ritüel isimli sosyal medya kullanıcısı kedilere anlatılan dileklerin gerçek olacağını iddia etti.

Maya ritüel isimli sosyal medya kullanıcısı kedilere anlatılan dileklerin gerçek olacağını iddia etti.

Bu sosyal medya kullanıcısı sesli olarak dilekleri kedilere anlatmak gerektiğini söyledi ve dileklerin gerçekleşmesi için tek şartın kedilerin sahibinden memnun olması gerektiğini söyledi.

Bu sosyal medya kullanıcısı sesli olarak dilekleri kedilere anlatmak gerektiğini söyledi ve dileklerin gerçekleşmesi için tek şartın kedilerin sahibinden memnun olması gerektiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o paylaşımın detayları 👇🏼

Bu iddiaya sosyal medya kullanıcılarından birçok tepki geldi!

Bu iddiaya sosyal medya kullanıcılarından birçok tepki geldi!

Kimileri kedilere anlattığı dileklerin gerçek olduğunu anlattı.

Kimileri kedilere anlattığı dileklerin gerçek olduğunu anlattı.
twitter.com

Kimileri de denemeye değer olduğunu.

Kimileri de denemeye değer olduğunu.
twitter.com

Gelin tepkilere birlikte bakalım...

Gelin tepkilere birlikte bakalım...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼

Sizin kediniz var mı? Eğer varsa bu yöntemi deneyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!

Sizin kediniz var mı? Eğer varsa bu yöntemi deneyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?