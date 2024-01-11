Denemeye Değer: Spiritüel Varlık Olan Kedilere Anlatılan Dileklerin Gerçekleştiği İddiası Ortalığı Karıştırdı
Denemeye Değer: Spiritüel Varlık Olan Kedilere Anlatılan Dileklerin Gerçekleştiği İddiası Ortalığı Karıştırdı
Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda kedilere anlatılan dileklerin gerçek olduğunu söylemesi ortalığı karıştırdı. Kedilerin spiritüel varlıklar olduğunu söyleyen kullanıcı tek şartın ise kedinin sahibinden memnun olması olduğunu söyledi.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Kedilerin hem eski dönemlerde hem dinde önemli bir yere sahip olduğunu biliyorsunuzdur.
Enerjileri ve spiritüel yönleri ile bilinen kedilerin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu da bilinir. Örneğin kedilerin mırlamasının bireyleri psikolojik olarak sakinleştirdiği söylenir.
Ruhani dünya ile bağlantılı olduğu söylenen kedilerin bugün çok ilginç bir yönleri daha ortaya çıktı.
Maya ritüel isimli sosyal medya kullanıcısı kedilere anlatılan dileklerin gerçek olacağını iddia etti.
Bu sosyal medya kullanıcısı sesli olarak dilekleri kedilere anlatmak gerektiğini söyledi ve dileklerin gerçekleşmesi için tek şartın kedilerin sahibinden memnun olması gerektiğini söyledi.
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Bu iddiaya sosyal medya kullanıcılarından birçok tepki geldi!
Kimileri kedilere anlattığı dileklerin gerçek olduğunu anlattı.
Kimileri de denemeye değer olduğunu.
Gelin tepkilere birlikte bakalım...
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Sizin kediniz var mı? Eğer varsa bu yöntemi deneyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!
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