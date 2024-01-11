Denemeye Değer: Spiritüel Varlık Olan Kedilere Anlatılan Dileklerin Gerçekleştiği İddiası Ortalığı Karıştırdı

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda kedilere anlatılan dileklerin gerçek olduğunu söylemesi ortalığı karıştırdı. Kedilerin spiritüel varlıklar olduğunu söyleyen kullanıcı tek şartın ise kedinin sahibinden memnun olması olduğunu söyledi.

Gelin detaylara birlikte bakalım!