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Kilolu Bir Ergenlik Geçirenlere Çok Tanıdık Gelecek Üzücü Detayları Anlatan Kullanıcı

Kilolu Bir Ergenlik Geçirenlere Çok Tanıdık Gelecek Üzücü Detayları Anlatan Kullanıcı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 19:18

Çocukluk ve ilk ergenlik yılları bir insanın belki de en savunmasız zamanları. Bir TikTok kullanıcısı bu yıllarını 'kilolu' olarak geçiren kişilere fazla tanıdık gelen tecrübelerini paylaşarak hiç de yalnız olmadığımızı gösterdi.

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İnsanın karakterinin iyiden iyiye şekillenmeye başladığı ergenlik yılları şanslı azınlık hariç çoğumuz için epey fırtınalı geçmiştir.

İnsanın karakterinin iyiden iyiye şekillenmeye başladığı ergenlik yılları şanslı azınlık hariç çoğumuz için epey fırtınalı geçmiştir.

Büyümenin sancıları, değişen bir beden ve yükselen hormonlar karşısında bir de başa çıkmamız gereken koskoca bir hayatın olduğu ergenlik yıllarında kimi insanların süreci hiç de kolaylaştırmadıkları da bir gerçek.

Bit TikTok kullanıcısı da ergenlik ve çocukluğunu kilolu olarak nitelendirilebilecek bir vücuda sahip olarak geçirenlerin neler yaşadıklarını anlattığı video ile çoğumuzu o yaşlarımızı sorgulamaya itti.

Bit TikTok kullanıcısı da ergenlik ve çocukluğunu kilolu olarak nitelendirilebilecek bir vücuda sahip olarak geçirenlerin neler yaşadıklarını anlattığı video ile çoğumuzu o yaşlarımızı sorgulamaya itti.

Yüz yüze yapılacak ilk buluşmadan önce "ben kiloluyum" konuşması yapmak zorunda kalmanın ne kadar zorlayıcı bir şey olduğundan bahseden genç kadının anlattıkları size de hayli tanıdık gelebilir.

Yüz yüze yapılacak ilk buluşmadan önce "ben kiloluyum" konuşması yapmak zorunda kalmanın ne kadar zorlayıcı bir şey olduğundan bahseden genç kadının anlattıkları size de hayli tanıdık gelebilir.

İlk yüz yüze buluşma öncesinde karşı tarafın durumu fotoğraflardan anlamamış olabileceğini düşünerek bu konuşmayı yapmak zorunda kalmaktan bahseden genç kadın çevresindeki pek çok kişinin sırf bu konuşmanın ağırlığından ve durumdan kaçınmak adına buluşmalarını ertelediğinden dahi bahsediyor.

İlk yüz yüze buluşma öncesinde karşı tarafın durumu fotoğraflardan anlamamış olabileceğini düşünerek bu konuşmayı yapmak zorunda kalmaktan bahseden genç kadın çevresindeki pek çok kişinin sırf bu konuşmanın ağırlığından ve durumdan kaçınmak adına buluşmalarını ertelediğinden dahi bahsediyor.

Kendisinin kendi gibi bu yollardan geçen takipçilerine de bir mesajı var.

Kendisinin kendi gibi bu yollardan geçen takipçilerine de bir mesajı var.

Zamanında kendisinin de bu konuşmaları yaptığını ve hatta kilolu olduğunu göstermek için buluşma öncesinde paylaşım dahi yaptığını anlatan kullanıcı 'vücudunuz özür dilemeniz gereken, belli etmeniz gereken bir kusur değil' diyerek de takipçilerine sesleniyor.

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O videonun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 👇

Genç kadının videosuna gelen bazı yorumlar ise bu durumu yaşayan kişilerin anlattığı üzücü şeyler ile doluydu.

Genç kadının videosuna gelen bazı yorumlar ise bu durumu yaşayan kişilerin anlattığı üzücü şeyler ile doluydu.

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Özellikle genç kadınlar bu durumdan en çok mustarip olanlar.

Özellikle genç kadınlar bu durumdan en çok mustarip olanlar.

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Peki sizin benzer tecrübeleriniz var mı?

Peki sizin benzer tecrübeleriniz var mı?

Veya bu durumla nasıl başa çıktınız?

Veya bu durumla nasıl başa çıktınız?

Buyurun, yorumlarda konuşalım.

Buyurun, yorumlarda konuşalım.

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