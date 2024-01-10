Kilolu Bir Ergenlik Geçirenlere Çok Tanıdık Gelecek Üzücü Detayları Anlatan Kullanıcı
Kilolu Bir Ergenlik Geçirenlere Çok Tanıdık Gelecek Üzücü Detayları Anlatan Kullanıcı
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İnsanın karakterinin iyiden iyiye şekillenmeye başladığı ergenlik yılları şanslı azınlık hariç çoğumuz için epey fırtınalı geçmiştir.
Bit TikTok kullanıcısı da ergenlik ve çocukluğunu kilolu olarak nitelendirilebilecek bir vücuda sahip olarak geçirenlerin neler yaşadıklarını anlattığı video ile çoğumuzu o yaşlarımızı sorgulamaya itti.
Yüz yüze yapılacak ilk buluşmadan önce "ben kiloluyum" konuşması yapmak zorunda kalmanın ne kadar zorlayıcı bir şey olduğundan bahseden genç kadının anlattıkları size de hayli tanıdık gelebilir.
İlk yüz yüze buluşma öncesinde karşı tarafın durumu fotoğraflardan anlamamış olabileceğini düşünerek bu konuşmayı yapmak zorunda kalmaktan bahseden genç kadın çevresindeki pek çok kişinin sırf bu konuşmanın ağırlığından ve durumdan kaçınmak adına buluşmalarını ertelediğinden dahi bahsediyor.
Kendisinin kendi gibi bu yollardan geçen takipçilerine de bir mesajı var.
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O videonun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 👇
Genç kadının videosuna gelen bazı yorumlar ise bu durumu yaşayan kişilerin anlattığı üzücü şeyler ile doluydu.
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Özellikle genç kadınlar bu durumdan en çok mustarip olanlar.
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Peki sizin benzer tecrübeleriniz var mı?
Veya bu durumla nasıl başa çıktınız?
Buyurun, yorumlarda konuşalım.
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