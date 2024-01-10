Kilolu Bir Ergenlik Geçirenlere Çok Tanıdık Gelecek Üzücü Detayları Anlatan Kullanıcı

Zamanında kendisinin de bu konuşmaları yaptığını ve hatta kilolu olduğunu göstermek için buluşma öncesinde paylaşım dahi yaptığını anlatan kullanıcı 'vücudunuz özür dilemeniz gereken, belli etmeniz gereken bir kusur değil' diyerek de takipçilerine sesleniyor.