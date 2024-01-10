Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Biyografi
Erdal Beşikçioğlu Kimdir, Aslen Nerelidir? Erdal Beşikçioğlu'nun Hayatı ve Kariyeri Hakkında Merak Edilenler

Erdal Beşikçioğlu Kimdir, Aslen Nerelidir? Erdal Beşikçioğlu'nun Hayatı ve Kariyeri Hakkında Merak Edilenler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.01.2024 - 22:31

Behzat Ç. Hikayesi, Kağıt Ev ve Hakim gibi dizilerde aldığı rol ile ses getiren yetenekli oyuncu Erdal Beşikçioğlu bu kez de siyaset gündeminde. Seçim gündemine ilişkin yoğun gündemde ismi geçen Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'nin Etimesgut belediye başkanı olacağı idda ediliyor. Peki, Erdal Beşikçioğlu kimdir? Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında ve nereli?

İşte, Erdal Beşikçioğlu'nun hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Erdal Beşikçioğlu Kimdir?

Erdal Beşikçioğlu Kimdir?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970'te Ankara'da dünyaya geldi. Beşikçioğlu, Vakıflar Bankası'nda müdür olan babasının tayinleri nedeniyle eğitim hayatını farklı şehirlerde devam ettirdi. İlkokula Ankara'da başladı, ve daha sonra eğitimine Kayseri ve İzmir'de devam etti. Ortaokulu, İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 

Ünlü oyuncu, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi ve 1993 yılında mezun oldu. Konservatuvar eğitimi ile eş zamanlı olarak İngiliz yönetmen William Gaskill'in 'yaratıcı drama' üzerine çalışmalarına katıldı.

Erdal Beşikçioğlu'nun Oyunculuk Kariyeri

Erdal Beşikçioğlu'nun Oyunculuk Kariyeri

Erdal Beşikçioğlu, oyunculuk kariyerine konservatuvardan mezun olduğu yıl adım attı. 1993 yılından beri sahnelerde yer alan ünlü oyuncu rol aldığı tiyatro, film ve dizilerle milyonların gönlüne taht kurdu. 1995 ila 1996 yıllarında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Müdür Vekilliği görevini üstlendi. 2015 yılında ise Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. 

Yetenekli oyuncu, 2009 yılında Bir Delinin Hatıra Defteri oyunu ile 'En İyi Erkek Oyuncu' Baykal Saran Tiyatro Ödülüne layık görüldü. 'Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm' filmi ve 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisiyle büyük ilgi gören usta oyuncu buradaki rolleriyle de film festivallerinde ödüllere layık görüldü.

Erdal Beşikçioğlu'nun Özel Hayatı: Erdal Beşikçioğlu Evli mi?

Erdal Beşikçioğlu'nun Özel Hayatı: Erdal Beşikçioğlu Evli mi?

Erdal Beşikçioğlu, 1991 yılında Elvin Beşikçioğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin 2001 yılında Derin adında bir kızları ve 2012 yılında Ömer adında bir erkek çocukları oldu.

Erdal Beşikçioğlu Rol Aldığı Yapımlar

Erdal Beşikçioğlu Rol Aldığı Yapımlar

Erdal Beşikçioğlu'nun Rol Aldığı Fimler:

  • Sadık Ahmet (2023)

  • Bergen (2022)

  • Acı Kiraz (2020)

  • Kapı (2019) 

  • Çiçero (2019) 

  • Tiger Zinda Hai (2017)

  • Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) 

  • Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013) 

  • Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011)

  • Kurtlar Vadisi Filistin (2010)

  • Bal (2010) 

  • Kardelen (2010)

  • Vali (2008)

  • Hayat Var (2008)

  • Eve Giden Yol (2006)

  • Barda : Serdar Akar (2006)

Erdal Beşikçioğlu'nun Rol Aldığı Diziler: 

  • Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi (2022-Günümüz)

  • Hakim (2022)

  • Kağıt Ev (2021) 

  • Çocukluk (2020)

  • Adı Efsane (2017)

  • 46 Yok Olan (2016)

  • Reaksiyon (2014)

  • Leyla ile Mecnun (2011) 

  • Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010 - 2013 ve 2019) 

  • ES-ES (2008)

  • Ayrılık (2009) 

  • Köprü (2006 - 2008) 

  • Seni Çok Özledim (2005)

  • Ödünç Hayat (2005) 

  • Körfez Ateşi (2005)

  • Kasırga İnsanları (2004)

  • Mars Kapıdan Baktırır (2004) 

  • Tatlı Hayat : Bora Tekay - 2003

2024 yerel seçimlerinde Erdal Beşikçioğlu'nun da aday olacağı iddia edildi!

2024 yerel seçimlerinde Erdal Beşikçioğlu'nun da aday olacağı iddia edildi!

Seçim gündemine ilişkin kulislerde yer alan bilgiye göre Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'den Ankara'nın Etimesgut ilçesi için belediye başkanı adayı olacağı konuşuluyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın