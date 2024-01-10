Erdal Beşikçioğlu Kimdir, Aslen Nerelidir? Erdal Beşikçioğlu'nun Hayatı ve Kariyeri Hakkında Merak Edilenler
Erdal Beşikçioğlu Kimdir, Aslen Nerelidir? Erdal Beşikçioğlu'nun Hayatı ve Kariyeri Hakkında Merak Edilenler
Behzat Ç. Hikayesi, Kağıt Ev ve Hakim gibi dizilerde aldığı rol ile ses getiren yetenekli oyuncu Erdal Beşikçioğlu bu kez de siyaset gündeminde. Seçim gündemine ilişkin yoğun gündemde ismi geçen Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'nin Etimesgut belediye başkanı olacağı idda ediliyor. Peki, Erdal Beşikçioğlu kimdir? Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında ve nereli?
İşte, Erdal Beşikçioğlu'nun hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler...
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Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Erdal Beşikçioğlu'nun Oyunculuk Kariyeri
Erdal Beşikçioğlu'nun Özel Hayatı: Erdal Beşikçioğlu Evli mi?
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2024 yerel seçimlerinde Erdal Beşikçioğlu'nun da aday olacağı iddia edildi!
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