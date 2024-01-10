Erdal Beşikçioğlu Kimdir, Aslen Nerelidir? Erdal Beşikçioğlu'nun Hayatı ve Kariyeri Hakkında Merak Edilenler

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970'te Ankara'da dünyaya geldi. Beşikçioğlu, Vakıflar Bankası'nda müdür olan babasının tayinleri nedeniyle eğitim hayatını farklı şehirlerde devam ettirdi. İlkokula Ankara'da başladı, ve daha sonra eğitimine Kayseri ve İzmir'de devam etti. Ortaokulu, İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu.

Ünlü oyuncu, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi ve 1993 yılında mezun oldu. Konservatuvar eğitimi ile eş zamanlı olarak İngiliz yönetmen William Gaskill'in 'yaratıcı drama' üzerine çalışmalarına katıldı.