Tıp Fakültesinde Katıldıkları İlk Ameliyatı Anlatarak Güldüren Tıp Öğrencileri
Tıp Fakültesinde Katıldıkları İlk Ameliyatı Anlatarak Güldüren Tıp Öğrencileri
Hekimlik çok derin bilgi ve ayrıntı isteyen bir iş. Ancak tecrübe de bilgi kadar önemli. Bu yüzden tıp fakültesi öğrencileri de en azından işleyişi görmek veya ortamın tozunu yutmak için bazı operasyonları izliyorlar. Tabii ameliyat sırasında ilginç anılar biriktirenler de oluyor.
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Soru şöyleydi...
Biraz abartmışsınız.
İşe yaramış.
Bravo!
Bu da bir çeşit hizmettir.
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Tedavi izlerken hastalananlar da var.
Çok fena...
Hocadan tespit gelmiş.
Müzik çalar olarak kullanılanlar da var.
İyi yapmışlar.
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90'lar mı?
🤔
Bir basamak daha ekleseydin.
👇
Testis geçmiş...
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Bu da son anımız.
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