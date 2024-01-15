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Tıp Fakültesinde Katıldıkları İlk Ameliyatı Anlatarak Güldüren Tıp Öğrencileri

Tıp Fakültesinde Katıldıkları İlk Ameliyatı Anlatarak Güldüren Tıp Öğrencileri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.01.2024 - 15:03

Hekimlik çok derin bilgi ve ayrıntı isteyen bir iş. Ancak tecrübe de bilgi kadar önemli. Bu yüzden tıp fakültesi öğrencileri de en azından işleyişi görmek veya ortamın tozunu yutmak için bazı operasyonları izliyorlar. Tabii ameliyat sırasında ilginç anılar biriktirenler de oluyor.

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Soru şöyleydi...

Soru şöyleydi...
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Biraz abartmışsınız.

Biraz abartmışsınız.
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İşe yaramış.

İşe yaramış.
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Bravo!

Bravo!
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Bu da bir çeşit hizmettir.

Bu da bir çeşit hizmettir.
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Tedavi izlerken hastalananlar da var.

Tedavi izlerken hastalananlar da var.
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Çok fena...

Çok fena...
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Hocadan tespit gelmiş.

Hocadan tespit gelmiş.
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Müzik çalar olarak kullanılanlar da var.

Müzik çalar olarak kullanılanlar da var.
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İyi yapmışlar.

İyi yapmışlar.
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90'lar mı?

90'lar mı?
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🤔

🤔
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Bir basamak daha ekleseydin.

Bir basamak daha ekleseydin.
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👇

👇
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Testis geçmiş...

Testis geçmiş...
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Bu da son anımız.

Bu da son anımız.
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