Tıp Fakültesinde Katıldıkları İlk Ameliyatı Anlatarak Güldüren Tıp Öğrencileri

Hekimlik çok derin bilgi ve ayrıntı isteyen bir iş. Ancak tecrübe de bilgi kadar önemli. Bu yüzden tıp fakültesi öğrencileri de en azından işleyişi görmek veya ortamın tozunu yutmak için bazı operasyonları izliyorlar. Tabii ameliyat sırasında ilginç anılar biriktirenler de oluyor.