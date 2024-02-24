Yapımcı Mustafa Uslu’dan Zeki Müren Filmi Açıklaması: “İtibarsızlık ve Karalama Kampanyasıdır!”

'Sanat Güneşimiz rahmetli Zeki Müren’in bütün mirasını “Mehmetçik Vakfı” ve 'Türk Eğitim Vakfı” gibi iki kıymetli vakfa bağışladığı hepimizin malumu.

Bizler, Dijital Sanatlar olarak Zeki Müren'in hayatını konu alan bir film projesini kendisinden gelen talep üzerine yeğeni Özlem Günar ile birlikte hazırlık ve senaryo aşamasında yürüttük. Bu süreçte, Zeki Müren'in mirasını taşıyan ve değerlerini yansıtan iki güzide vakfımızı asla göz ardı etmedik.

2023 yılı Ekim ayında Kanal D Ana Haber'e verdiğimiz ilk röportajda, projemizin her iki vakıfla ilerleyeceğini belirtmiştik. Sonrasında, senaryonun son halini Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na ilettik. Yaptığımız karşılıklı görüşmeler neticesinde, Dijital Sanatlar Yapım Şirketi olarak projeyi hayata geçirmeme kararı aldık ve her iki vakfa da bu kararımız ilettik.

Dolayısıyla, gündemimizde Zeki Müren filmi bulunmamaktadır.

Dijital Sanatlar ve yapımcı Mustafa Uslu üzerinde negatif algı yaratmak için çaba harcandığını ve başlatılan karalama kampanyası ile itibarın zedelenmeye çalışıldığını üzüntüyle görüyoruz. Ancak, yapılan asılsız haberlerle mücadele edeceğimizi ve hukuk nezdinde gerekli adımları atarak bu tür çabaları bertaraf edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha bildiririz. Konuyla ilgili taraf olan bizlere danışılmadan haber tek taraflı olarak yazılmış ve yayılmıştır, bu da kamuoyunun yanıltılmasına sebep olmuştur.

Kamuoyunun dikkatine sunarız

Dijital Sanatlar'