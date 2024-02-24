Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yapımcı Mustafa Uslu’dan Zeki Müren Filmi Açıklaması: “İtibarsızlık ve Karalama Kampanyasıdır!”

Yapımcı Mustafa Uslu’dan Zeki Müren Filmi Açıklaması: “İtibarsızlık ve Karalama Kampanyasıdır!”

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.02.2024 - 13:35

Zeki Müren'in de hayatını sinemaya aktarmak için kolları sıvayan Mustafa Uslu gündemin öne çıkan ismi oldu. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, 'mirasını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı izin alınmadığı gerekçesiyle Uslu'ya dava açıldığı iddia edilmişti. Mustafa Uslu'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ayla, Müslüm ve Naim: Cep Herkülü gibi Türk sinemasının gişe rekorları kıran filmilerine imza atan Mustafa Uslu dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi!

Ayla, Müslüm ve Naim: Cep Herkülü gibi Türk sinemasının gişe rekorları kıran filmilerine imza atan Mustafa Uslu dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi!

Bu yapımlardan sonra "Sanat Güneşi" olarak tanınan Türk Halk Müziği'nin kıymetli ismi Zeki Müren'in de hayatını beyaz perdeye aktarmak için çalışmalara başlayacağı haberi sinemaseverleri heyecanlandırmıştı.

Bu yapımlardan sonra "Sanat Güneşi" olarak tanınan Türk Halk Müziği'nin kıymetli ismi Zeki Müren'in de hayatını beyaz perdeye aktarmak için çalışmalara başlayacağı haberi sinemaseverleri heyecanlandırmıştı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Zeki Müren'in tüm mal varlığını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı, bu haberleri duyduktan sonra ayaklanıp yasal yollara başvurduğu iddia edilmişti.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Zeki Müren'in tüm mal varlığını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı, bu haberleri duyduktan sonra ayaklanıp yasal yollara başvurduğu iddia edilmişti.

Ünlü yapımcıdan konuyla ilgili basın açıklaması geldi:

Ünlü yapımcıdan konuyla ilgili basın açıklaması geldi:

'Sanat Güneşimiz rahmetli Zeki Müren’in bütün mirasını “Mehmetçik Vakfı” ve 'Türk Eğitim Vakfı” gibi iki kıymetli vakfa bağışladığı hepimizin malumu.

Bizler, Dijital Sanatlar olarak Zeki Müren'in hayatını konu alan bir film projesini kendisinden gelen talep üzerine yeğeni Özlem Günar ile birlikte hazırlık ve senaryo aşamasında yürüttük. Bu süreçte, Zeki Müren'in mirasını taşıyan ve değerlerini yansıtan iki güzide vakfımızı asla göz ardı etmedik.

2023 yılı Ekim ayında Kanal D Ana Haber'e verdiğimiz ilk röportajda, projemizin her iki vakıfla ilerleyeceğini belirtmiştik. Sonrasında, senaryonun son halini Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na ilettik. Yaptığımız karşılıklı görüşmeler neticesinde, Dijital Sanatlar Yapım Şirketi olarak projeyi hayata geçirmeme kararı aldık ve her iki vakfa da bu kararımız ilettik.

Dolayısıyla, gündemimizde Zeki Müren filmi bulunmamaktadır.

Dijital Sanatlar ve yapımcı Mustafa Uslu üzerinde negatif algı yaratmak için çaba harcandığını ve başlatılan karalama kampanyası ile itibarın zedelenmeye çalışıldığını üzüntüyle görüyoruz. Ancak, yapılan asılsız haberlerle mücadele edeceğimizi ve hukuk nezdinde gerekli adımları atarak bu tür çabaları bertaraf edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha bildiririz. Konuyla ilgili taraf olan bizlere danışılmadan haber tek taraflı olarak yazılmış ve yayılmıştır, bu da kamuoyunun yanıltılmasına sebep olmuştur.

Kamuoyunun dikkatine sunarız

Dijital Sanatlar'

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?