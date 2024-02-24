Yapımcı Mustafa Uslu’dan Zeki Müren Filmi Açıklaması: “İtibarsızlık ve Karalama Kampanyasıdır!”
Yapımcı Mustafa Uslu’dan Zeki Müren Filmi Açıklaması: “İtibarsızlık ve Karalama Kampanyasıdır!”
Zeki Müren'in de hayatını sinemaya aktarmak için kolları sıvayan Mustafa Uslu gündemin öne çıkan ismi oldu. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, 'mirasını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı izin alınmadığı gerekçesiyle Uslu'ya dava açıldığı iddia edilmişti. Mustafa Uslu'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi!
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Ayla, Müslüm ve Naim: Cep Herkülü gibi Türk sinemasının gişe rekorları kıran filmilerine imza atan Mustafa Uslu dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi!
Bu yapımlardan sonra "Sanat Güneşi" olarak tanınan Türk Halk Müziği'nin kıymetli ismi Zeki Müren'in de hayatını beyaz perdeye aktarmak için çalışmalara başlayacağı haberi sinemaseverleri heyecanlandırmıştı.
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Zeki Müren'in tüm mal varlığını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı, bu haberleri duyduktan sonra ayaklanıp yasal yollara başvurduğu iddia edilmişti.
Ünlü yapımcıdan konuyla ilgili basın açıklaması geldi:
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