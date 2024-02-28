Defne Samyeli'nin Kariyerine Aniden Yükselip Ağzına Geleni Söyleyen Arto, Suçu Seyirciye Attı!
Defne Samyeli'nin Kariyerine Aniden Yükselip Ağzına Geleni Söyleyen Arto, Suçu Seyirciye Attı!
Söylemezsem Olmaz masasına geri dönen Arto, Defne Samyeli meselesi konuşulurken aniden yükseldi. Samyeli'ne demedik şey bırakmayan Arto, her şeyin üstüne bir de suçu seyirciye attı...
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Yıllara meydan okuyan fiziği ve son dönemde inanılmaz popülerleşen sahneleriyle meşhur Defne Samyeli magazin gündemine sık oturan isimlerden.
Kombinlerinden, klonladığı kızlarına her şeyi olay olan Samyeli, aynı zamanda aşk hayatıyla öne çıkıyor biliyorsunuz. 2019 yılında Cem Yılmaz'la sürpriz bir aşk yaşamaya başladığı dönemi hatırlarsak, özellikle o dönem bir an olsun gündemden düşmemişti desek yalan olmaz herhalde!
O aşkın üstünden çok sular aktı, enteresan kaoslar yaşandı ve yaşandı bitti. Ancak Cem Yılmaz aşkı hayatında büyük bir iz bıraktı Defne Samyeli'nin...
O kadar ki, bir türlü Cem Yılmaz çevresinden kurtulamadığı söylenen Defne Samyeli'nin geçtiğimiz Ocak ayı sonunda ünlü komedyenin yakın dostu, ünlü iş insanı Muzaffer Yıldırım'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'a "yakın dost kazığı" attığı haberleri biraz sönmüştü ki bugün bu mesele Söylemezsem Olmaz masasında tekrar açıldı.
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Konuya gülücükler saçarak bambaşka bir modda giriş yapan Arto'nun aniden öfkelenerek Defne Samyeli'nin kariyerinde yükselmesine verdiği tepki ise gözlerden kaçmadı.
Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşıyla aşk iddiasına "duruşsuzluk" olarak yorumlayan Hande Sarıoğlu'nun "Sizi kim durduracak?" sorusu karşısında sinirlerine hakim olamayan Arto, "Siz durduracaksınız! Siz durdurmuyorsunuz!" diyerek seyirciye çıkıştı.
İşte o anlar:
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