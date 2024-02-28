Defne Samyeli'nin Kariyerine Aniden Yükselip Ağzına Geleni Söyleyen Arto, Suçu Seyirciye Attı!

Ardından hem seyirciye hem Defne Samyeli'ne ağzına geleni söylemeye başlayan ve büyük köpüren Arto, 'Siz hala alıp tepelere çıkarıyorsunuz. 100 bin lira alan kadın 1,5 milyon alıyor, havasından geçilmiyor! Siz yapıyorsunuz, siz! Siz bir tokadı atın bakın bakalım, 100 bin lira değil 10 bin liraya yalvarsa bir yerde çıkabilir mi? Sizsiniz patron, patron sizsiniz abi!' diyerek devam etti.