1988 Yılından Beri Hiç Aşık Olmadığını Açıklayan Nebahat Çehre'nin 36 Yıllık Aşk Orucu Dillere Fena Düştü
1988 Yılından Beri Hiç Aşık Olmadığını Açıklayan Nebahat Çehre'nin 36 Yıllık Aşk Orucu Dillere Fena Düştü
1988 yılından beri yalnız olduğunu ve hiç aşık olmadığını belirten Nebahat Çehre'nin aşk orucu dillere fena düştü!
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Yıllara meydan okuyan güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla Nebahat Çehre'yi hepimiz yakından tanıyor, büyük de bir hayranlık duyuyoruz!
Hepimizin kalbinde apayrı bir yeri olan Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Hanımını unutmak da sevmemek de mümkün değil zaten! Bir nesil için daima Firdevs Hanım olarak kalacak Nebahat Çehre, uzun bir süredir ortalarda yok ve herhangi bir projede yer almıyor biliyorsunuz.
Normalde öyle sık röportaj da vermiyor kendisi! Fakat belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın'a verdiği nadir röportajla gündeme oturdu Nebahat Çehre!
Fakat hem aşk hayatına hem de röportajın can alıcı kısmına bir özet geçmek gerekirse; Nebahat Çehre 1967-1968 yılları arasında Yılmaz Güney'le evli kalmış,
1976 yılında ise milli basketbolcu Yavuz Demir ile evlenmiş 1979 yılında boşandığında da aşk defterini kapatmıştı.
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Aramızda Kalmasın'a verdiği röportajda ilgileri üzerine toplayan kısım ise 1988'den beri aşık olmadığını ve yalnız olduğunu belirttiği açıklaması oldu... Bunu duyan sosyal medya kullanıcıları da yerinde duramadı tabii!
Hazırsanız, başlıyoruz!👇
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İşte bu yüzden yaşlanmıyor yorumu en doğru yorum 👌
Nebahat Çehreyi örnek aldım evlenmedim ama 10uncu senem doldu yalnızlıkta Çok kğçükken yaptığı bir evlilik var ondan kimse bahsetmiyor nedense
Yılmaz Güney kadında aşık olacak hal bırakmamış, neyini anlamıyorsunuz? Bence o evlilikten sağ çıktığına şükrediyor 36 senedir. Aşk falan aklına gelmiyor o t... Devamını Gör