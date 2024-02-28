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Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Hanım Karakteriyle İkonikleşen Nebahat Çehre Hakkındaki Bilinmeyenleri Anlattı

Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Hanım Karakteriyle İkonikleşen Nebahat Çehre Hakkındaki Bilinmeyenleri Anlattı

Nebahat Çehre
themyscira - Misafir Editör
28.02.2024 - 11:39

Her ne kadar Aşk-ı Memnu'da Firdevs Hanım karakteriyle ikonikleşse de Türk dizi ve sinema filmlerinin en başarılı oyuncularından biri Nebahat Çehre. Uzun yıllardır oyunculuk yapsa da yıllara meydan okumasıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenleri Yelda Kırçuval'a anlattı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=nW7P1...
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Yıllara meydan okuyan güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla Nebahat Çehre'yi hepimiz yakından tanıyoruz.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla Nebahat Çehre'yi hepimiz yakından tanıyoruz.

Daha çok Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Firdevs Hanım karakteriyle ikonikleşse de sayısız dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu kendiyle ilgili pek fazla bilgi vermemeyi tercih ediyor.

Daha çok Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Firdevs Hanım karakteriyle ikonikleşse de sayısız dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu kendiyle ilgili pek fazla bilgi vermemeyi tercih ediyor.

Uzun bir süredir röportaj vermekten kaçınan Çehre, Aramızda Kalmasın sunucusu Yelda Kırçuval'la yaptığı röportajda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Uzun bir süredir röportaj vermekten kaçınan Çehre, Aramızda Kalmasın sunucusu Yelda Kırçuval'la yaptığı röportajda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Öncelikle moda üzerine konuşan Çehre, kadınların yaş aldıkça giydiklerine dikkat etmesi gerektiğini savundu.

Öncelikle moda üzerine konuşan Çehre, kadınların yaş aldıkça giydiklerine dikkat etmesi gerektiğini savundu.

'Ben giymem ama kendisine yakıştıran varsa gençlerin giydiği gibi giyinebilir' demeyi de ihmal etmedi.

"Bir erkekle oyuncu olarak hiçbir zaman yatağa girmedim" diyen ünlü oyuncu, rol gereği öpüşmenin bile daha gençlere yakışacağını söyledi.

"Bir erkekle oyuncu olarak hiçbir zaman yatağa girmedim" diyen ünlü oyuncu, rol gereği öpüşmenin bile daha gençlere yakışacağını söyledi.
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1988'den beri yalnız olduğunu dile getiren Nebahat Çehre, sevgi üzerine kurduğu hayatında uzun yıllardır aşkın olmadığını dile getirdi.

1988'den beri yalnız olduğunu dile getiren Nebahat Çehre, sevgi üzerine kurduğu hayatında uzun yıllardır aşkın olmadığını dile getirdi.

Nebahat Çehre estetik konusunda botoksun yanlış anlatıldığını dile getirerek kendisinin de botoks yaptırdığını ve bunun estetik sayılmaması gerektiğini söyledi.

Nebahat Çehre estetik konusunda botoksun yanlış anlatıldığını dile getirerek kendisinin de botoks yaptırdığını ve bunun estetik sayılmaması gerektiğini söyledi.

Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz:

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