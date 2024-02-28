Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Hanım Karakteriyle İkonikleşen Nebahat Çehre Hakkındaki Bilinmeyenleri Anlattı

Her ne kadar Aşk-ı Memnu'da Firdevs Hanım karakteriyle ikonikleşse de Türk dizi ve sinema filmlerinin en başarılı oyuncularından biri Nebahat Çehre. Uzun yıllardır oyunculuk yapsa da yıllara meydan okumasıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenleri Yelda Kırçuval'a anlattı.