Ondan Hızlısı Mezarda: Şeyma Subaşı'nın Arkadaşından Ayrılan Meedo Bu Sefer de Netflix Yıldızıyla Birlikte

Şeyma Subaşı ile bir ayrıl bir barış aşk yaşadıktan sonra dünya evine giren Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo gündemin öne çıkan ismi oldu. Aşk konusunda hızına yetişilmeyen Meedo, Şeyma'yla boşandıktan sonra eski eşinin arkadaşıyla sevgili olmuştu. Ondan da ayrılığı söylenen Meedo bu sefer gönlünü Netflix'in güzel yıldızına kaptırmış!