Ondan Hızlısı Mezarda: Şeyma Subaşı'nın Arkadaşından Ayrılan Meedo Bu Sefer de Netflix Yıldızıyla Birlikte
Ondan Hızlısı Mezarda: Şeyma Subaşı'nın Arkadaşından Ayrılan Meedo Bu Sefer de Netflix Yıldızıyla Birlikte
Şeyma Subaşı ile bir ayrıl bir barış aşk yaşadıktan sonra dünya evine giren Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo gündemin öne çıkan ismi oldu. Aşk konusunda hızına yetişilmeyen Meedo, Şeyma'yla boşandıktan sonra eski eşinin arkadaşıyla sevgili olmuştu. Ondan da ayrılığı söylenen Meedo bu sefer gönlünü Netflix'in güzel yıldızına kaptırmış!
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Sosyal medyamızın keşfetinden bir an olsun düşmeyen Şeyma Subaşı inanılmaz bir tanınırlık elde etti biliyorsunuz.
Subaşı, sahip olduğu bu tanınırlığın temelini de Acun Ilıcalı ile dünyaevine girdikten sonra attı hiç şüphesiz. 8 yıllık birliktelikleriyle gündem olan ikili Fransa’nın sahil kasabası St.Tropez’de evlenmişti.
Yıllarca beklediği ve birlikteliğinden kızı Melisa'yı kucağına alan Şeyma Subaşı'nın Acun'la olan evliliği ise yalnızca 18 ay sürdü.
Boşanmanın ardından bu sefer de eski eşinden aldığı nafakayla gündemimizden eksik olmayan sosyal medya fenomeni kendi ülke ülke gezmeye, kızına ve spora adadı.
Acun'dan sonra adı farklı isimlerle anılan Şeyma gönlünü Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'ye kaptırdı.
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Hepimizin Meedo olarak tanıdığı iş insanı sevgilisiyle ilişkisi üzerinde kara bulutlar dolaşan fenomen sonunda muradına erdi ve dillere destan 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlendi.
Kimisinin uzun ömürlü olacak dediği evlilik hiç de beklendiği gibi olmadı ve bu birliktelik yalnızca beş ay sürdü!
Şeyma, 29 Eylül'de tek celsede boşandıktan sonra adı yeni aşk dedikodusuna karışmış ve Formula E CEO'suyla birlikte olduğu iddia edilmişti.
Bu dönemde Mısırlı iş insanı Meedo da farklı aşklarla gündeme geldi elbette. Bir dönem Meedo'nun Şeyma'yı aldattığı iddialar gündem olmuştu.
Model Anaid'le paylaşım yapan Meedo ihanet iddalarını doğrularcasına paylaşım yaparak yeni aşkını duyurmuştu.
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Ünlü model Anaid'den de ayrıldığı haberleri paylaşılmıştı ama bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi derken....
"i_likechaos" sayfasının iddiasına göre, Mısırlı milyarder Meedo sosyal medya hesabından yeni aşkını duyurdu.
Kendisi Netflix'te yayınlanan Dubai Bling'teki milyoner LJ Loujain Adada!
Peki siz Meedo ve LJ ikilisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...
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