Sosyal Medya Fenomeni Şeyda Erdoğan, Bikinili Fotoğraflarını 'İfşa' Diyerek Yayınlayan Hesaba Ateş Püskürdü!
Sosyal Medya Fenomeni Şeyda Erdoğan, Bikinili Fotoğraflarını 'İfşa' Diyerek Yayınlayan Hesaba Ateş Püskürdü!
Ülkemizin medarıiftihar Influencer'ı Şeyda Erdoğan'ın başı yine acayip insanlarla dertte! Kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafları 'ifşa' adı altında paylaşan Twitter hesabıyla neye uğradığını şaşıran Şeyda Erdoğan isyan bayrağını çekti, adeta ateş püskürdü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ülkemizin en çok tanınan ve sevilen sosyal medya fenomenlerinden birisi de Şeyda Erdoğan.
Yaptıklarıyla globale açılan Şeyda Erdoğan aynı zamanda ilk Influencerlarımızdan biri!
Tırnaklarıyla kazıdığı bu kariyer yolunda maalesef sık sık Türkiye'de kadın olmanın zorluğuyla hepimiz gibi karşı karşıya kaldı, kalmaya da devam ediyor...
Taciz mesajları ve ölüm tehditleri alan, giydiğiyle giymediğiyle, yediğiyle içtiğiyle, gezdiğiyle gördüğüyle, tarzıyla makyajıyla sık sık linçlenen Şeyda Erdoğan'ın sinirlerine dokunan bir başka olay da dün yaşandı.
İşi gereği her anını sosyal medyada paylaşan ve mesleğinin ucu tarzına da dokunan Şeyda Erdoğan, kendi yüklediği dekolteli ve bikinili pozlarının 'ifşa' adı altında paylaşıldığını fark etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gördükleriyle şoke olan Şeyda Erdoğan, adeta ateş püskürdü!
Daha önce de bazı haber sitesi ve sayfalarının "İç çamaşırsız" adıyla paylaştığı fotoğraflar sonrası ülkemizi 'lazer kesim iç çamaşırı' ile tanıştıran Şeyda Erdoğan, isyan etti.
Valla ne diyelim ki... Bu ülkede her şey zor; kadın olmak hele de başarılı ve kariyer sahibi bir kadın olmak daha da zor...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
İnsan artıklarından oldukça sıkıldım... Şeyda, uzun bir süredir çok güzel bir kitleye hitap ediyor. Motive edici konuşmaları, bilgilendirici içerikleriyle i... Devamını Gör