Ümit Sayın'dan 18 Yıl Sonra Kürtaj Açıklaması Yapan Eski Aşkı Zeynep Dizdar'a Zehir Zemberek Sözler!
Ümit Sayın'dan 18 Yıl Sonra Kürtaj Açıklaması Yapan Eski Aşkı Zeynep Dizdar'a Zehir Zemberek Sözler!
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90'lı yıllara "Ben Tabii ki", "Gül Beyaz Gül" ve "Hicran" şarkılarıyla damga vuran Ümit Sayın 👇
Ve "Vazgeç Gönül", "Sana Güvenmiyorum", "İlle de Sen" şarkılarıyla hafızalara kazınan Zeynep Dizdar bir dönem büyük bir aşk yaşamıştı hatırlarsanız.
90'lı yılların sonunda deli dolu bir aşk yaşamaya başlayan çift, ilişkiye uzun yıllar devam ederek epey ciddilermiş gibi bir resim çizmişti. Fakat sonra aniden ayrıldılar ve farklı iddialar konuşulsa da Zeynep Dizdar ve Ümit Sayın'ın neden ayrıldığı merak konusu olarak kaldı.
Ümit Sayın, yoluna devam etti. 2019'da 12 senedir beraber olduğunu belirttiği sevgilisi Eda Modoğlu ile evlendi.
Hatta 2021 yılında da küçük kızları Dua'yı kucaklarına almışlardı.
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Ümit Sayın'ınki kadar uzun soluklu bir ilişki yaşamayan Zeynep Dizdar ise 2010 yılında Can Günay ile evlenmiş, iki yıl sonra boşanmaya karar vermişti.
Herkes kendi yoluna bakmış gibi gözükse de tüm bu süreç boyunca Zeynep Dizdar'ın Ümit Sayın açıklamaları bitmedi.
Geçtiğimiz günlerde Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan Zeynep Dizdar yine bir Ümit Sayın açıklamasıyla gündeme oturdu.
Belki denk gelmişsinizdir Dizdar, ilk birlikte olduğu kişinin Ümit Sayın olduğunu söyledikten sonra Ümit Sayın'dan hamile kaldığını ve evlenmedikleri için çocuğunu aldırdığını itiraf etmiş, "Evlenseydik 25 yaşında bir çocuğumuz olabilirdi" açıklamasında bulunmuştu.
Zeynep Dizdar'ın kürtaj itirafı ortalığı ayağa kaldırdı, mutlu bir evliliğe sahip olan Ümit Sayın'ı da epey rahatsız etti tabii. Konuyla ilgili Hürriyet'ten Sayit Durmaz'a konuşan Ümit Sayın, eski aşkı hakkında sert açıklamalarda bulundu.
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Önce Dizdar'ın açıklamalarını çok münasebetsiz bulduğunu belirten Ümit Sayın, "Bu açıklamaları çok münasebetsiz buluyorum. Çünkü 18 yıldır hayatımda Eda Hanım (Modoğlu) var. 3 yaşında çocuğum var, ayıp böyle şeyler" dedi.
Ardından, evlilik hazırlığındayken "başkasına aşık oldum diyerek" kendisini terk edenin Zeynep Dizdar olduğunu söyleyen Ümit Sayın,
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