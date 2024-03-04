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Ümit Sayın'dan 18 Yıl Sonra Kürtaj Açıklaması Yapan Eski Aşkı Zeynep Dizdar'a Zehir Zemberek Sözler!

Ümit Sayın'dan 18 Yıl Sonra Kürtaj Açıklaması Yapan Eski Aşkı Zeynep Dizdar'a Zehir Zemberek Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
04.03.2024 - 19:16 Son Güncelleme: 04.03.2024 - 19:17

Geçtiğimiz günlerde katıldığı YouTube programında eski aşkı Ümit Sayın'la bir bebek sahibi olabileceklerini fakat kendisiyle evlenmeyince aldırmak zorunda kaldığını açıklayan Zeynep Dizdar'ın sözleri eski aşkını rahatsız etti. Konuyla ilgili konuşan Ümit Sayın, Zeynep Dizdar'a sert çıktı.

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90'lı yıllara "Ben Tabii ki", "Gül Beyaz Gül" ve "Hicran" şarkılarıyla damga vuran Ümit Sayın 👇

90'lı yıllara "Ben Tabii ki", "Gül Beyaz Gül" ve "Hicran" şarkılarıyla damga vuran Ümit Sayın 👇

Ve "Vazgeç Gönül", "Sana Güvenmiyorum", "İlle de Sen" şarkılarıyla hafızalara kazınan Zeynep Dizdar bir dönem büyük bir aşk yaşamıştı hatırlarsanız.

Ve "Vazgeç Gönül", "Sana Güvenmiyorum", "İlle de Sen" şarkılarıyla hafızalara kazınan Zeynep Dizdar bir dönem büyük bir aşk yaşamıştı hatırlarsanız.

90'lı yılların sonunda deli dolu bir aşk yaşamaya başlayan çift, ilişkiye uzun yıllar devam ederek epey ciddilermiş gibi bir resim çizmişti. Fakat sonra aniden ayrıldılar ve farklı iddialar konuşulsa da Zeynep Dizdar ve Ümit Sayın'ın neden ayrıldığı merak konusu olarak kaldı.

90'lı yılların sonunda deli dolu bir aşk yaşamaya başlayan çift, ilişkiye uzun yıllar devam ederek epey ciddilermiş gibi bir resim çizmişti. Fakat sonra aniden ayrıldılar ve farklı iddialar konuşulsa da Zeynep Dizdar ve Ümit Sayın'ın neden ayrıldığı merak konusu olarak kaldı.

Ümit Sayın, yoluna devam etti. 2019'da 12 senedir beraber olduğunu belirttiği sevgilisi Eda Modoğlu ile evlendi.

Ümit Sayın, yoluna devam etti. 2019'da 12 senedir beraber olduğunu belirttiği sevgilisi Eda Modoğlu ile evlendi.

Hatta 2021 yılında da küçük kızları Dua'yı kucaklarına almışlardı.

Hatta 2021 yılında da küçük kızları Dua'yı kucaklarına almışlardı.
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Ümit Sayın'ınki kadar uzun soluklu bir ilişki yaşamayan Zeynep Dizdar ise 2010 yılında Can Günay ile evlenmiş, iki yıl sonra boşanmaya karar vermişti.

Ümit Sayın'ınki kadar uzun soluklu bir ilişki yaşamayan Zeynep Dizdar ise 2010 yılında Can Günay ile evlenmiş, iki yıl sonra boşanmaya karar vermişti.

Herkes kendi yoluna bakmış gibi gözükse de tüm bu süreç boyunca Zeynep Dizdar'ın Ümit Sayın açıklamaları bitmedi.

Herkes kendi yoluna bakmış gibi gözükse de tüm bu süreç boyunca Zeynep Dizdar'ın Ümit Sayın açıklamaları bitmedi.

2008 yılında Hürriyet'e röportaj veren Dizdar, yeni bir sevgilisi olduğunu belirttikten sonra 'Ümit hayatımın en güzel dönemlerinde yanımdaydı, yanındaydım. Birbirimizi büyüttük ve hayata yolladık. Ümit şu an zor durumdayım dese ilk koşacak insan benim. Ben onun sağlığı için gece gündüz dua ediyorum. O mükemmel bir insan. İş hayatında pasif kaldı ve bana da zaman kaybettirdi. Ona sadece bu yüzden kırgınım' açıklamasında bulunmuştu. Hatta yeni sevgilisine Ümit Sayın'a karşı duygularını açıkça söylediğini vurgulamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan Zeynep Dizdar yine bir Ümit Sayın açıklamasıyla gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan Zeynep Dizdar yine bir Ümit Sayın açıklamasıyla gündeme oturdu.

Belki denk gelmişsinizdir Dizdar, ilk birlikte olduğu kişinin Ümit Sayın olduğunu söyledikten sonra Ümit Sayın'dan hamile kaldığını ve evlenmedikleri için çocuğunu aldırdığını itiraf etmiş, "Evlenseydik 25 yaşında bir çocuğumuz olabilirdi" açıklamasında bulunmuştu.

Belki denk gelmişsinizdir Dizdar, ilk birlikte olduğu kişinin Ümit Sayın olduğunu söyledikten sonra Ümit Sayın'dan hamile kaldığını ve evlenmedikleri için çocuğunu aldırdığını itiraf etmiş, "Evlenseydik 25 yaşında bir çocuğumuz olabilirdi" açıklamasında bulunmuştu.

Kaçıranlarınız için tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Zeynep Dizdar'ın kürtaj itirafı ortalığı ayağa kaldırdı, mutlu bir evliliğe sahip olan Ümit Sayın'ı da epey rahatsız etti tabii. Konuyla ilgili Hürriyet'ten Sayit Durmaz'a konuşan Ümit Sayın, eski aşkı hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Zeynep Dizdar'ın kürtaj itirafı ortalığı ayağa kaldırdı, mutlu bir evliliğe sahip olan Ümit Sayın'ı da epey rahatsız etti tabii. Konuyla ilgili Hürriyet'ten Sayit Durmaz'a konuşan Ümit Sayın, eski aşkı hakkında sert açıklamalarda bulundu.
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Önce Dizdar'ın açıklamalarını çok münasebetsiz bulduğunu belirten Ümit Sayın, "Bu açıklamaları çok münasebetsiz buluyorum. Çünkü 18 yıldır hayatımda Eda Hanım (Modoğlu) var. 3 yaşında çocuğum var, ayıp böyle şeyler" dedi.

Önce Dizdar'ın açıklamalarını çok münasebetsiz bulduğunu belirten Ümit Sayın, "Bu açıklamaları çok münasebetsiz buluyorum. Çünkü 18 yıldır hayatımda Eda Hanım (Modoğlu) var. 3 yaşında çocuğum var, ayıp böyle şeyler" dedi.

Ardından, evlilik hazırlığındayken "başkasına aşık oldum diyerek" kendisini terk edenin Zeynep Dizdar olduğunu söyleyen Ümit Sayın,

Ardından, evlilik hazırlığındayken "başkasına aşık oldum diyerek" kendisini terk edenin Zeynep Dizdar olduğunu söyleyen Ümit Sayın,

'O dönem 61 kiloya düştüm. Beni o karanlığın içinden şimdiki eşim çıkardı. 18 yıldır hayatımda değil, artık yakamdan düşsün. Eşimle ve çocuğumla çok mutluyum. Rahatsız edilmek istemiyorum.” diyerek eski aşkına sert çıkıştı.

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