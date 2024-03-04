Ümit Sayın'dan 18 Yıl Sonra Kürtaj Açıklaması Yapan Eski Aşkı Zeynep Dizdar'a Zehir Zemberek Sözler!

2008 yılında Hürriyet'e röportaj veren Dizdar, yeni bir sevgilisi olduğunu belirttikten sonra 'Ümit hayatımın en güzel dönemlerinde yanımdaydı, yanındaydım. Birbirimizi büyüttük ve hayata yolladık. Ümit şu an zor durumdayım dese ilk koşacak insan benim. Ben onun sağlığı için gece gündüz dua ediyorum. O mükemmel bir insan. İş hayatında pasif kaldı ve bana da zaman kaybettirdi. Ona sadece bu yüzden kırgınım' açıklamasında bulunmuştu. Hatta yeni sevgilisine Ümit Sayın'a karşı duygularını açıkça söylediğini vurgulamıştı.