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Sezen Aksu ve Tarkan'ın Buram Buram Eski Türkiye Kokan Konser Görüntüleri Koca Bir Keşke Çektirtti!

Sezen Aksu ve Tarkan'ın Buram Buram Eski Türkiye Kokan Konser Görüntüleri Koca Bir Keşke Çektirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 11:31

Sezen Aksu ve Tarkan'ın 1996 yılındaki Almanya konserinden kalma görüntüler, sosyal medya kullanıcılarına nostaljinin dibini yaşattı! Eski Türkiye ve buram buram samimiyet kokan o anlar herkese koca bir keşke çektirtti.

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Sezen Aksu'nun yıllar önce konserinde söylediği üzere "içli küçük prensi" Tarkan'la yıllara dayanan bir dostluğu var biliyorsunuz. Tarkan'ın zamanında "Hepsi Senin mi" ile patlayıp şimdiki popülaritesini elde etmesinde büyük emeği var Minik Serçe'nin!

Sezen Aksu'nun yıllar önce konserinde söylediği üzere "içli küçük prensi" Tarkan'la yıllara dayanan bir dostluğu var biliyorsunuz. Tarkan'ın zamanında "Hepsi Senin mi" ile patlayıp şimdiki popülaritesini elde etmesinde büyük emeği var Minik Serçe'nin!

Şimdi eskisi kadar sık göremiyoruz bu ikiliyi... Fakat 90'lı yıllarda beraber fırtına estiriyordu Sezen Aksu ve Tarkan!

Şimdi eskisi kadar sık göremiyoruz bu ikiliyi... Fakat 90'lı yıllarda beraber fırtına estiriyordu Sezen Aksu ve Tarkan!

Yalnızca birbirlerinin konserlerine konuk olup binlerce insanı kendilerine hayran bırakmıyor, beraber turnelere çıkıyorlardı üstelik! Şimdi izninle sizi 28 sene öncesine 1996'ya ışınlıyoruz...

Yalnızca birbirlerinin konserlerine konuk olup binlerce insanı kendilerine hayran bırakmıyor, beraber turnelere çıkıyorlardı üstelik! Şimdi izninle sizi 28 sene öncesine 1996'ya ışınlıyoruz...

Sonra da Avrupa turnelerinin Almanya durağından kalma o şahane anlarla sizi baş başa bırakıyoruz! Buyrun izleyin, siz de X kullanıcıları gibi koca bir "keşke" çekecek misiniz bakalım! Hadi yorumlarda buluşalım ❤️

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