Gözümüze Girdi: Dünya Güzellerim Setinden Fotoğrafını Paylaşan Bülent Ersoy'un Tırnakları Dillere Fena Düştü!
Gözümüze Girdi: Dünya Güzellerim Setinden Fotoğrafını Paylaşan Bülent Ersoy'un Tırnakları Dillere Fena Düştü!
Farklı bir konseptle yeniden televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Dünya Güzellerim'in setindeki Bülent Ersoy, bir pozunu paylaştı. Göze girecek gibi duran tırnakları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Bülent Ersoy hem sesi hem de şarkılarıyla Türkiye'nin yaşayan efsanelerinden biri; türk sanat müziğinin duayeni ve hepimizin de divası biliyorsunuz!
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Seneler önce büyük ses getiren ve Ersoy'la beraber Banu Alkan ve Safiye Soyman'ı buluşturan Dünya Güzellerim, "masada" formatıyla geçtiğimiz aylarda YouTube'da yayınlanmaya başlamıştı hatırlarsanız.
Fakat verilen ücret Diva'ya az gelince, Diva projeden çekilmiş, yalnızca Safiye ve Banu'yu konu alan program süksesini kaybetmişti.
Birkaç hafta önce Dünya Güzellerim'in sunucuda küçük bir değişiklikle yeniden televizyon ekranlarında olacağı haberini almıştık. Seray Sever'in sunacağı muhteşem üçlünün de yazı geçireceği programın ilk fragmanı yayınlanmıştı bile!
Bu sefer dünyayı gezmek yerine Çeşme'de bir otelde yaz tatili geçirip oteli canlandırmak için birtakım görevleri yerine getireceği söylenen üçlüden hazırlık fotoğrafları gelmeye başladı.
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En çok da Bülent Ersoy'un havuza nazır yaz kombiniyle çekildiği fotoğraflarındaki tırnak detayı göze battı!
Buyurun, Bülent Ersoy'un bi acayip tırnaklarına ne yorumlar gelmiş beraber bakalım!👇
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