Kızını Koynundan Çıkarmamaya Karar Veren Nazlı Sabancı, Arzu Alara'nın Yüzünü Bu Sefer de Çantayla Kapattı!
Kızını Koynundan Çıkarmamaya Karar Veren Nazlı Sabancı, Arzu Alara'nın Yüzünü Bu Sefer de Çantayla Kapattı!
Bodrum tatiline çıkan Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'nın yüzünü bu sefer dev emojilerle değil çantasıyla kapamayı tercih etti!
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2017 yılında aşk yaşamaya başlayan Nazlı ve Hacı Sabancı 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturmuştu hatırlarsanız!
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O günden bu yana sık sık gündem olan ve dikkat çekmeyi başaran çiftimiz, evliliklerinde iki yılı doldurduktan sonra 2023 yılında anne baba olacağının haberini vermişti.
Nazlı ve Hacı Sabancı, Arzu Sabancı'nın ismini taşıyan kızları Arzu Alara'ya geçtiğimiz 15 Ağustos'ta kavuştu.
Arzu Alara'yı birçok farklı açıdan gördük fakat yüzünü hiç göremedik.
Hatta o kadar ki Nazlı Sabancı'nın kızının yüzünü devasa emojilerle kapatmasına da çok alıştık...
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Geçtiğimiz saatlerde Bodrum tatilinde kızıyla tekne keyfi yapan Nazlı Sabancı, kızını yine yaka iğnesi gibi taşıdı. Fakat bu sefer emoji de kesmeyince çantasıyla kapamaya karar verdi Arzu Alara'nın yüzünü 🙈
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