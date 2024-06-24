Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Problem Yaşadığı Kızıyla Konuşmalarını Paylaşan Deniz Akkaya'nın İfşa Israrı "Yeter" Dedirtti

Problem Yaşadığı Kızıyla Konuşmalarını Paylaşan Deniz Akkaya'nın İfşa Israrı "Yeter" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 20:12

27 Mayıs gecesi kızıyla yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından duyuran ve tüm ülkenin gündemine oturan Deniz Akkaya, kızıyla ilgili ifşalarına bir yenisini eklemeye karar verdi. Bu sefer de kızıyla arasında geçen yazışmaları X'te paylaşan Akkaya, yine tepki topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Duyan kalmamıştır, ilk günden bu yana radikal açıklamarıyla sık sık gündem olan Deniz Akkaya, 27 Mayıs gecesi Twitter (X) hesabından kızıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.

Duyan kalmamıştır, ilk günden bu yana radikal açıklamarıyla sık sık gündem olan Deniz Akkaya, 27 Mayıs gecesi Twitter (X) hesabından kızıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.

16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirmesi üzerine yurtdışı planları yaptığını ve daha fazlasını bulduğunu, bu yüzden de telefonuna el koyduğunu söyleyen Deniz Akkaya, kızının tepki olarak bacağına yapışıp kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve 1.5 saat de balkona kilitlediğini duyurmuştu.

16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirmesi üzerine yurtdışı planları yaptığını ve daha fazlasını bulduğunu, bu yüzden de telefonuna el koyduğunu söyleyen Deniz Akkaya, kızının tepki olarak bacağına yapışıp kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve 1.5 saat de balkona kilitlediğini duyurmuştu.

Polislerin ve sosyal hizmetlerin dahil olduğu olayın ardından Deniz Akkaya'nın kızı devlet tarafından koruma altına alınmıştı ve Akkaya bu konuyla ilgili de oldukça tepki çeken bir yorumda bulunarak "burnu sürtsün diye ben kendi rızamla teslim ettim" açıklamasında bulunmuştu.

Polislerin ve sosyal hizmetlerin dahil olduğu olayın ardından Deniz Akkaya'nın kızı devlet tarafından koruma altına alınmıştı ve Akkaya bu konuyla ilgili de oldukça tepki çeken bir yorumda bulunarak "burnu sürtsün diye ben kendi rızamla teslim ettim" açıklamasında bulunmuştu.

Fakat Deniz Akkaya, son olarak eski eşi Efe Önbilgin'in devlet korumasından teslim aldığı kızı hakkındaki ifşalarına dur durak bilmeden devam etti.

Fakat Deniz Akkaya, son olarak eski eşi Efe Önbilgin'in devlet korumasından teslim aldığı kızı hakkındaki ifşalarına dur durak bilmeden devam etti.

Geçtiğimiz haftalarda, kızına ait ikinci bir telefon bulduğunu ayan beyan X hesabından paylaşmış, sosyal medya kullanıcılarının da "bu kadar detayı afişe etmeye gerek var mı?" demesine sebep olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda, kızına ait ikinci bir telefon bulduğunu ayan beyan X hesabından paylaşmış, sosyal medya kullanıcılarının da "bu kadar detayı afişe etmeye gerek var mı?" demesine sebep olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz gece ise ifşalarına bir yenisini daha eklemeye karar verdi Deniz Akkaya...

Geçtiğimiz gece ise ifşalarına bir yenisini daha eklemeye karar verdi Deniz Akkaya...

'Ve evet çok sinirlendiğim zamanlar oldu ve dozu giderek arttı. Okula gidip ağlamıştır ama okuldaki yetkisiz eleman hanımefendi neden ağladığını tam olarak açıp bana sormuş mudur? Hayır!!! Çocuğumun spor yapmasını istemem kadar doğal bir şey var mı? 

Ve spor ancak zorlanıldığında başarı getiren bir akışkanlıktır. Utanmaz arlanmaz ailem Ayşe’yi bize gönderiyordu derken sebebini hiç anlattınız mı anlatmazsınız!!!

 Benim ailem için spor önemli bir şey değil. Günde 20 saat televizyon seyretse en iyi çocuk babam için o, bunun sebebini de en acı gerçekleri ile anlatacağım zamanı gelince… Evet çocuğum için en iyisini istedim yeri geldiğinde spora gitmesini zorladım… Keşke zorlamasaymış olduğu haline bıraksaymış tıpkı babası gibi hayatımı yaşamaya devam etseymişim doğru...' açıklamasıyla kızı arasında geçen yazışmaları paylaştı.

👇

👇

👇

👇

Tepkiler de gecikmedi tabii...

Tepkiler de gecikmedi tabii...
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
53
22
18
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın