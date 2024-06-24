Problem Yaşadığı Kızıyla Konuşmalarını Paylaşan Deniz Akkaya'nın İfşa Israrı "Yeter" Dedirtti
Problem Yaşadığı Kızıyla Konuşmalarını Paylaşan Deniz Akkaya'nın İfşa Israrı "Yeter" Dedirtti
27 Mayıs gecesi kızıyla yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından duyuran ve tüm ülkenin gündemine oturan Deniz Akkaya, kızıyla ilgili ifşalarına bir yenisini eklemeye karar verdi. Bu sefer de kızıyla arasında geçen yazışmaları X'te paylaşan Akkaya, yine tepki topladı.
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Duyan kalmamıştır, ilk günden bu yana radikal açıklamarıyla sık sık gündem olan Deniz Akkaya, 27 Mayıs gecesi Twitter (X) hesabından kızıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.
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16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirmesi üzerine yurtdışı planları yaptığını ve daha fazlasını bulduğunu, bu yüzden de telefonuna el koyduğunu söyleyen Deniz Akkaya, kızının tepki olarak bacağına yapışıp kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve 1.5 saat de balkona kilitlediğini duyurmuştu.
Polislerin ve sosyal hizmetlerin dahil olduğu olayın ardından Deniz Akkaya'nın kızı devlet tarafından koruma altına alınmıştı ve Akkaya bu konuyla ilgili de oldukça tepki çeken bir yorumda bulunarak "burnu sürtsün diye ben kendi rızamla teslim ettim" açıklamasında bulunmuştu.
Fakat Deniz Akkaya, son olarak eski eşi Efe Önbilgin'in devlet korumasından teslim aldığı kızı hakkındaki ifşalarına dur durak bilmeden devam etti.
Geçtiğimiz haftalarda, kızına ait ikinci bir telefon bulduğunu ayan beyan X hesabından paylaşmış, sosyal medya kullanıcılarının da "bu kadar detayı afişe etmeye gerek var mı?" demesine sebep olmuştu.
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Geçtiğimiz gece ise ifşalarına bir yenisini daha eklemeye karar verdi Deniz Akkaya...
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Tepkiler de gecikmedi tabii...
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