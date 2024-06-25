12 Yıl Önceki Fotoğrafı Tartışma Yarattı: Çağatay Ulusoy'un 2012'deki Hali mi Daha İyi 2024'teki mi?

Birkaç gün önce Bodrum'da görüntülenen Çağatay Ulusoy'un 12 sene önceki haliyle şimdiki hali masaya yatırıldı, bir güzel de karşılaştırıldı! Biz de sözü size bırakmaya ve konuyu oylamaya açmaya karar verdik! Söz sizin!