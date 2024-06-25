12 Yıl Önceki Fotoğrafı Tartışma Yarattı: Çağatay Ulusoy'un 2012'deki Hali mi Daha İyi 2024'teki mi?
12 Yıl Önceki Fotoğrafı Tartışma Yarattı: Çağatay Ulusoy'un 2012'deki Hali mi Daha İyi 2024'teki mi?
Birkaç gün önce Bodrum'da görüntülenen Çağatay Ulusoy'un 12 sene önceki haliyle şimdiki hali masaya yatırıldı, bir güzel de karşılaştırıldı! Biz de sözü size bırakmaya ve konuyu oylamaya açmaya karar verdik! Söz sizin!
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Bu seneyi dolu dolu geçiren, önce Terzi sonra da Gaddar'daki performansıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy yaz sezonunu açtı biliyorsunuz!
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Geçtiğimiz gün yeni aşkıyla Bodrum'da görüntülenen ünlü oyuncunun tekne sefası büyük olay olmuştu.
Bodrum sezonu açılınca fotoğraflar da gelmeye başladı tabii! Kameralara takılan Çağatay Ulusoy'un eskisine göre fitlikten daha uzak vücudu gözlerden kaçmadı. Kimileri Çağatay Ulusoy her şekilde bir numara derken, kimileri de yeni görüntüsünü beğenmedi ve...
2012 yılından kalma eski haliyle karşılaştırdı ünlü oyuncuyu!
Aradan koca 12 sene geçmiş, elbette değişmesi de kilo alması da normal! Ayrıca hala da gayet hoş gözüküyor kendisi. Fakat biz sözü size bırakıyor, konuyu da oylamaya açıyoruz izninizle!
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2012 Çağatay Ulusoy mu daha iyi? 2024 Çağatay Ulusoy mu?
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