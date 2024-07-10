Doğum Günü Kutlamasının Ardından Başına Gelen Talihsiz Kazayı Anlatan Deniz Seki'den "Nazar Diyelim" Tepkisi

Herkese merhabalar;

öncelikle geçmiş olsun dileklerinizi sevgi ile kucaklıyorum..

Evimde geçirdiğim talihsiz kazam ile ilgili size açıklama yapmak istedim 😊 Ben çok iyiyim.

Pazar günü yeni çıkacak olan şarkıma klip çekiyoruz.

Güzel dualarınız benimle birlikte olsun❤️