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Doğum Günü Kutlamasının Ardından Başına Gelen Talihsiz Kazayı Anlatan Deniz Seki'den "Nazar Diyelim" Tepkisi

Doğum Günü Kutlamasının Ardından Başına Gelen Talihsiz Kazayı Anlatan Deniz Seki'den "Nazar Diyelim" Tepkisi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 22:20

Uzun sürenin ardından sahnelere dönen Deniz Seki, şu sıralar açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde 54 yaşına giren isim doğum gününün ardından başına gelen talihsiz kazayı anlattı.

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Uzun sürenin ardından sevenleriyle buluşan Deniz Seki, sadece sahneye çıkmakla kalmayıp sosyal medya hesaplarını da etkin bir şekilde kullanıyor. Katıldığı programlar ve yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan isim zaman zaman gündeme gelmeyi başarıyor.

Uzun sürenin ardından sevenleriyle buluşan Deniz Seki, sadece sahneye çıkmakla kalmayıp sosyal medya hesaplarını da etkin bir şekilde kullanıyor. Katıldığı programlar ve yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan isim zaman zaman gündeme gelmeyi başarıyor.

Hayatının belgesel olmasını isteyen isim hem değişen tarzıyla hem de yaptığı açıklamalarla beklenmedik anlarda magazin manşetlerinde yerini alıyor.

Hayatının belgesel olmasını isteyen isim hem değişen tarzıyla hem de yaptığı açıklamalarla beklenmedik anlarda magazin manşetlerinde yerini alıyor.

1 Temmuz günü 54. yaşına basan şarkıcı ertesi gün evinde başına talihsiz bir olay geldiğini sevenlerine duyurdu.

1 Temmuz günü 54. yaşına basan şarkıcı ertesi gün evinde başına talihsiz bir olay geldiğini sevenlerine duyurdu.

Herkese merhabalar;

öncelikle geçmiş olsun dileklerinizi sevgi ile kucaklıyorum..

Evimde geçirdiğim talihsiz kazam ile ilgili size açıklama yapmak istedim 😊 Ben çok iyiyim.

Pazar günü yeni çıkacak olan şarkıma klip çekiyoruz.

Güzel dualarınız benimle birlikte olsun❤️

"Nazar diyelim, ertesi gün başıma talihsiz bir kaza geldi evimde. Şu anda değneklerleyim. Ama çok iyiyim merak etmeyin. Ben iyiyim, ben neler görmüşüm...Ayak tarak kemiklerimde bir örselenme oldu" diyen Seki o anları sevenleriyle paylaştı.

"Nazar diyelim, ertesi gün başıma talihsiz bir kaza geldi evimde. Şu anda değneklerleyim. Ama çok iyiyim merak etmeyin. Ben iyiyim, ben neler görmüşüm...Ayak tarak kemiklerimde bir örselenme oldu" diyen Seki o anları sevenleriyle paylaştı.

Açıklamanın tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇

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