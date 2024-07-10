Doğum Günü Kutlamasının Ardından Başına Gelen Talihsiz Kazayı Anlatan Deniz Seki'den "Nazar Diyelim" Tepkisi
Doğum Günü Kutlamasının Ardından Başına Gelen Talihsiz Kazayı Anlatan Deniz Seki'den "Nazar Diyelim" Tepkisi
Uzun sürenin ardından sahnelere dönen Deniz Seki, şu sıralar açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde 54 yaşına giren isim doğum gününün ardından başına gelen talihsiz kazayı anlattı.
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Uzun sürenin ardından sevenleriyle buluşan Deniz Seki, sadece sahneye çıkmakla kalmayıp sosyal medya hesaplarını da etkin bir şekilde kullanıyor. Katıldığı programlar ve yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan isim zaman zaman gündeme gelmeyi başarıyor.
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Hayatının belgesel olmasını isteyen isim hem değişen tarzıyla hem de yaptığı açıklamalarla beklenmedik anlarda magazin manşetlerinde yerini alıyor.
1 Temmuz günü 54. yaşına basan şarkıcı ertesi gün evinde başına talihsiz bir olay geldiğini sevenlerine duyurdu.
"Nazar diyelim, ertesi gün başıma talihsiz bir kaza geldi evimde. Şu anda değneklerleyim. Ama çok iyiyim merak etmeyin. Ben iyiyim, ben neler görmüşüm...Ayak tarak kemiklerimde bir örselenme oldu" diyen Seki o anları sevenleriyle paylaştı.
Açıklamanın tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇
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