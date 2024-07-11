Boşanma Haberlerinden Sonra Icardi'ye Yeni Aday Aranıyor: İşte Wanda Nara'nın Hakkından Gelebilecek O İsim!
Boşanma Haberlerinden Sonra Icardi'ye Yeni Aday Aranıyor: İşte Wanda Nara'nın Hakkından Gelebilecek O İsim!
Günlerdir magazin manşetlerinden düşmeyen Wanda Nara ve Icardi ikilisin boşnma haberlerinin ardından ilk açıklama 'yengemiz'den gelmiş, fakat İcardi'nin parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmamıştı. Birbirlerin,i bir takip edip bir çıkan ünlüçift goygoycuların diline fena düştü. Icardi'ye yeni bir aday arayan Galatasaray taraftarının bulduğu isim ise cevabıyla güldürdü.
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Dünya basınını evliliklerindeki çatırdamalarla meşgul eden Wanda Nara ve Galatasaraylı futbolcu Icardi bir an olsun gündemden düşmüyor.
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Boşanma haberleriyle başlayan ihanet iddialarının ardı arkası kesilmemiş, futbolcuyu takipten çıkan Wanda Nara tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Bunun üzerine Icardi'nin resmen yıkıldığı o kareler sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturmuştu. Akşamında da Galatasaray taraftarının yengesi Wanda Nara'dan boşanma ile ilgili ilk açıklama gelmişti.
"Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü." şeklinde konuşan isim ardından Icardi'yi tekrar takibe almıştı.
Boşanacakları kesinleşen çiftin açıklamasından sonra bir taraftarın Icardi'ye aday aradığı o tweet viral oldu.
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Tweetin altına başta Simge olmak üzere birçok öneri geldi, fakat Wanda Nara'yla baş edebilecek ismin İrem Derici'den başkası olamayacağı düşünüldü!
Nurmagazins isimli Instagram hesabı İrem Derici'ye 'yengelik' teklifini götürdü. "Allahın emriyle seni Icardi'ye istiyoruz" mesajına esprili bir cevap veren Derici güldürdü.
"Delirmeyin, ben ölene kadar ıssız karı artık zaten." diyen İrem Derici cevabıyla aşk meşk işlerine bir süre ara verdiği hatırlattı.
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