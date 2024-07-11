Boşanma Haberlerinden Sonra Icardi'ye Yeni Aday Aranıyor: İşte Wanda Nara'nın Hakkından Gelebilecek O İsim!

Günlerdir magazin manşetlerinden düşmeyen Wanda Nara ve Icardi ikilisin boşnma haberlerinin ardından ilk açıklama 'yengemiz'den gelmiş, fakat İcardi'nin parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmamıştı. Birbirlerin,i bir takip edip bir çıkan ünlüçift goygoycuların diline fena düştü. Icardi'ye yeni bir aday arayan Galatasaray taraftarının bulduğu isim ise cevabıyla güldürdü.