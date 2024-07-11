Hande Erçel'in Yeğeni Mavi'nin Oyuncak Bebeğini Koruduğu Anlar "Karakter Hande'den Görünüş Gamze'den" Dedirtti

Ünlü oyuncumuz Hande Erçel'e olan benzerliği ve birbirinden tatlı tavırlarıyla tanınan Mavi yine mimikleri ve sözleri ile kendine hayran bıraktı. Gamze Erçel'in kızı, Hande Erçel'in de yeğeni olan güzeller güzeli mavi oyuncak bebeğini fena sahiplendi!