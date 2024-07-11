Hande Erçel'in Yeğeni Mavi'nin Oyuncak Bebeğini Koruduğu Anlar "Karakter Hande'den Görünüş Gamze'den" Dedirtti
Hande Erçel'in Yeğeni Mavi'nin Oyuncak Bebeğini Koruduğu Anlar "Karakter Hande'den Görünüş Gamze'den" Dedirtti
Ünlü oyuncumuz Hande Erçel'e olan benzerliği ve birbirinden tatlı tavırlarıyla tanınan Mavi yine mimikleri ve sözleri ile kendine hayran bıraktı. Gamze Erçel'in kızı, Hande Erçel'in de yeğeni olan güzeller güzeli mavi oyuncak bebeğini fena sahiplendi!
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Hakan Sabancı ile yaşadığı dolu dizgin aşkla gündeme gelen Hande Erçel aynı zamanda ablası Gamze Erçel'le olan ilişkisiyle ve fotoğraflarıyla da sık sık manşetlere düşüyor.
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Şu anda sosyal medya hesabından ailesi ve kızıyla yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Gamze Erçel ise günümüzün en sevilen influencerlarından biri.
Yeğeni ile benzerlikleriyle adından bahsettiren Erçel geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Mavi'nin gelişiyle ablamla olan kız kardeşlik ilişkimiz başka bir boyut kazandı. Tarif edemediğim bir sevgi, kalbimi büyüttü" ifadelerini kullanarak herkesi duygulandırmıştı.
Teyzesine benzerliğiyle ve sevimli halleriyle her fırsatta kendine hayran bırakmayı başaran Mavi, son zamanlarda babası Caner Yıldırım'ın paylaştığı videolardaki tavırlarıyla görenleri bir kez daha büyülüyor.
Geçtiğimiz gün, oyuncak bebeğini fena sahiplenen Mavi'nin sevimli mimikleri ve sitemli tavrı büyük ilgi gördü. Küçük yaşına rağmen oyuncak bebeğine karşı gösterdiği özen, izleyenlerin beğenisini topladı.
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