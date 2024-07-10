Didem Soydan'a Çok Eleştirilen İddialı Pozları Sorulunca Verdiği 'Aşırı' Mütevazı Cevap Hayret Ettirdi
Didem Soydan'a Çok Eleştirilen İddialı Pozları Sorulunca Verdiği 'Aşırı' Mütevazı Cevap Hayret Ettirdi
Didem Soydan çok eleştirilen iddialı pozları hakkında sorulan sorulan sorulara verdiği aşırı 'mütevazı' cevapla gündeme geldi.
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Ünlü model Didem Soydan hem yıllara meydan okuyan güzelliği, hem sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, hem de yaptığı açıklamalar ile magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
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Cesur pozlar vermeyi seven ünlü model, katıldığı programlarda yaptığı cesur açıklamalarla da adından sıkça bahsettiriyor. ChatGPT Ayrıca, kendisine gelen yorumlara anında cevap vererek lafı gerektiği yerde yapıştırmayı da çok sevdiğini biliyoruz...
İddialı pozlarıyla sıkça eleştirilen Soydan, üstüne giydiği her parçayı hakkıyla taşısa da kimileri çoğu zaman ağızları yüreklere getiren bu pozlara hazırlıksız yakalanabiliyor.
Muhabironline'ın kameralarına konuşan ünlü model bu iddialı pozlar sorulunca verdiği oldukça 'mütevazı' cevapla gündeme oturdu.
İşte Soydan'ın iddialı pozlarını "görsel şölen" olarak tanımladığı o anlar 👇
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