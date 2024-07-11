Hamilelik İddiaları Doğru mu? Zeynep Demirel'in Bikinili Görüntüleri Üçüncü Çocuk İddialarını Kuvvetlendirdi

Kolundaki film şeridi dövmesinin sırrını da açıklayan Volkan Demirel, “Orada bir kişilik boş yer bıraktık. Belki ileride bir erkek çocuğumuz olur diye düşünerek boş bıraktık. Bakalım, kısmet. Dövme yaptırmayı çok severim. Kızlarımın isimleri ellerimde yazılı. Hepsini büyük bir sevgi ve istekle yaptırdım...” şeklinde konuşmuştu.