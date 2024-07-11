Hamilelik İddiaları Doğru mu? Zeynep Demirel'in Bikinili Görüntüleri Üçüncü Çocuk İddialarını Kuvvetlendirdi
Hamilelik İddiaları Doğru mu? Zeynep Demirel'in Bikinili Görüntüleri Üçüncü Çocuk İddialarını Kuvvetlendirdi
Volkan Demirel'le yaşadıkları ilişki ve kurdukları mutlu aile ile gönüllerde taht kuran Zeynep Demirel boşanma iddialarının ardından doğum gününde yaptığı paylaşımla hamilelik iddialarını gün yüzüne çıkartmıştı. İddiaların ardından bikini ile görüntülenen isim kafaları iyice karıştırdı!
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Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel, 2010 yılında oyuncu eşi Zeynep Demirel ile evlenmişti. Evliliklerinden iki kız çocuğu dünyaya gelen çift, mayıs ayında boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti.
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Geçtiğimiz mayıs ayında Volkan ve Zeynep Demirel çiftinin boşanacakları yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak çift, bu haberleri yalanlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bir fotoğrafla, "Bazen evliliklerde tartışmalar yaşanabiliyor ve anlaşmazlıklar olabiliyor. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler kesinlikle doğru değil." açıklamasında bulunmuştu.
Muhabir Online'da yer alan habere göre, Zeynep Demirel 3. kez anne olacağı ileri sürülmüş, ünlü isim doğum gününde paylaştığı bu pozlarla ve altına düştüğü notla iddialara kapı açmıştı.
Boşanma iddialarının ardından Volkan Demirel'in koluna yaptırdığı dövme ve boş bıraktığı yer ortaya atılan hamilelik iddialarının ardından tekrar gün yüzüne çıktı.
Umut Enver'in kamerasına yakalanan Zeynep Demirel ortaya çıkan üçüncü çocuk iddialarının ardından ilk defa görüntülendi. Denize girerken kameralara yakalanan, fitliği ile de adından bahsettiren ismin bikinili karesinde oldukça belirgin olan karnı ile hamilelik iddialarını kuvvetlendirdi.
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