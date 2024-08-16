Biri Yattı Diğeri Çalıştı: Tüm Eleştirilere Kulaklarını Tıkayan Nez ve Onur Atilla Birlikte Spora Gitti
Biri Yattı Diğeri Çalıştı: Tüm Eleştirilere Kulaklarını Tıkayan Nez ve Onur Atilla Birlikte Spora Gitti
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10 yıllık evliliğini bitirmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu gelişmelerin ardından, eski eşi Sinem Ayyıldız "Boşanmayı ben istemedim" şeklindeki açıklamalarıyla adından bahsettirmişti.
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Boşanmadan 20 gün sonra birlikte görüntülenmeleriyle ihanet iddialarına karışan Nez ve Onur Atilla sessiz kalmamış bu söylemlere cevap vermişti.
Nez'in açıklamaları ve evlilik tavsiyeleri derken ikili ilişkilerine kaldığı yerden devam etmişti. Sosyal medyadan paylaşımlarını sürdüren çift eleştirilere adeta kulak tıkamıştı.
Bu sefer spor salonundan paylaşım yapan Onur Atilla ve Nez yine birçok eleştiri aldı. Onur Atilla yattı, Nez Demir çalıştı!
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