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Biri Yattı Diğeri Çalıştı: Tüm Eleştirilere Kulaklarını Tıkayan Nez ve Onur Atilla Birlikte Spora Gitti

Biri Yattı Diğeri Çalıştı: Tüm Eleştirilere Kulaklarını Tıkayan Nez ve Onur Atilla Birlikte Spora Gitti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 15:47

Oyuncu Rüştü Onur Atilla önce bitirdiği evlilikle ardından da şarkıcı Nez'le yaşadığı ilişki ile gündeme gelmişti. Yapılan yorumlara kulaklarını tıkayan ikili paylaşımlarına son hızda devam ediyor.

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10 yıllık evliliğini bitirmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu gelişmelerin ardından, eski eşi Sinem Ayyıldız "Boşanmayı ben istemedim" şeklindeki açıklamalarıyla adından bahsettirmişti.

10 yıllık evliliğini bitirmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu gelişmelerin ardından, eski eşi Sinem Ayyıldız "Boşanmayı ben istemedim" şeklindeki açıklamalarıyla adından bahsettirmişti.

Boşanmadan 20 gün sonra birlikte görüntülenmeleriyle ihanet iddialarına karışan Nez ve Onur Atilla sessiz kalmamış bu söylemlere cevap vermişti.

Boşanmadan 20 gün sonra birlikte görüntülenmeleriyle ihanet iddialarına karışan Nez ve Onur Atilla sessiz kalmamış bu söylemlere cevap vermişti.

Sinem Ayyıldız'ın açıklaması ve Onur Atilla'nın çıkışından da bu yazımızda bahsetmiştik:

"Hiçbir kadın vazgeçilmez değildir" diyen Nez'in açıklamasından da burada bahsettik👇

Nez'in açıklamaları ve evlilik tavsiyeleri derken ikili ilişkilerine kaldığı yerden devam etmişti. Sosyal medyadan paylaşımlarını sürdüren çift eleştirilere adeta kulak tıkamıştı.

Nez'in açıklamaları ve evlilik tavsiyeleri derken ikili ilişkilerine kaldığı yerden devam etmişti. Sosyal medyadan paylaşımlarını sürdüren çift eleştirilere adeta kulak tıkamıştı.

Nez bu süreçte hemcinslerine de ilişki tavsiyeleri vermişti👇

Bu sefer spor salonundan paylaşım yapan Onur Atilla ve Nez yine birçok eleştiri aldı. Onur Atilla yattı, Nez Demir çalıştı!

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