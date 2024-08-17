Gerçekçiliği Bir Tık Abartan Kafe Bambaşka Bir Deneyim Vaat Ediyor
Gerçekçiliği Bir Tık Abartan Kafe Bambaşka Bir Deneyim Vaat Ediyor
Yayıncılıkta her geçen gün yeni bir aşama kaydedilirken, bu yayınların toplu olarak izlendiği mekanlarda da yenilikçi işler görmek sürpriz değil. Ancak Los Angeles'taki bir kafe bu seviyeye başka bir noktaya taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere futbolunun önemli noktalarından olan Old Trafford, namı diğer Düşler Tiyatrosu dün gece tribünde yaşananlarla ve saha içindeki seyir keyfiyle değil kilometrelerce ötedeki izleyicileri ile gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Los Angeles'ta bulunan Cosm isimli mekan misafirlerine inanılmaz bir spor deneyimi sunuyor. Sadece spor değil farklı alanlarda da seyirlik işleri yayınlayan mekanın en çok rağbet gördüğü işler ise şüphesiz spor oluyor.
Boks, basketbol, beyzbol, rugby gibi sporlardan sonra mekan dün gece de Manchester United - Fulham maçına ev sahipliği yaptı. Stadyumda kale direğinin dibinden izliyormuş hissi veren ekran sosyal medyada günün en çok konuşulanlarından oldu.
Mekan kendisini "deneyim merkezi" olarak tanıtırken, olanları görenler "ben statta sanıyordum, duvardaki yazıyı görene kadar gerçek gibiydi" ifadelerle şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İzleyenleri hayreti düşüren video:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de ortalama bir kafe/kahvehanede ise durumlar şimdilik böyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın