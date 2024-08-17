Galatasaray ve Beşiktaş Transferde Alex Moreno İçin Karşı Karşıya
Galatasaray ve Beşiktaş Transferde Alex Moreno İçin Karşı Karşıya
Süper Lig'de transferde sık sık karşı karşıya gelen üç büyükler bir yıldız için daha kapışmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Transferde birbirlerine attıkları çalımlarla rekabeti farklı bir boyuta taşıyan Galatasaray ve Beşiktaş bir yıldız için daha transfer yarışına girmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanya basını sol bek arayışında olan iki İstanbul takımının Aston Villa forması giyen sol bek Alex Moreno'yu transfer etmek istediğini yazdı.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer rekabetine girdiği Moreno için başka rakipleri de var. İspanya basını Nottingham Forest, Villarreal, Betis ve Nice'in de tecrübeli sol bek için devrede olduğunu belirtti.
Barca altyapısında yetişen İspanyol yıldız Ocak 2023'te Betis'ten Aston Villa'ya 13.5 Milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın