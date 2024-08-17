Türkiye Okçuluk Federasyonu'nda Sular Durulmuyor: Mete Gazoz ve Takım Arkadaşlarından Ortak Açıklama
Türkiye Okçuluk Federasyonu'nda Sular Durulmuyor: Mete Gazoz ve Takım Arkadaşlarından Ortak Açıklama
Paris Oyunları'nda beklediğini bulamayan, altın madalyasız şekilde ülkeye dönen federasyonlarda sular durulmuyor. Okçuluk Federasyonu'nda Yasemin Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun krizi var.
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İki sporcu geçtiğimiz günlerde başarılı olan kendileri yerine Okçular Vakfı'ndan bir sporcunun olimpiyatlara gönderildiğini söyleyerek Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan'a bir mektup göndermişti.
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Yasemin Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun, türlü oyunlarla kendilerinin Paris'e gitmesinin engellendiğini ve mobbinge maruz kaldıklarını belirtmişlerdi. İddialar arasında ismini andıkları kişilerden biri de Milli Takım Antrenörü Göktuğ Ergin'di.
Türkiye Okçuluk Federasyonu ise iki ismin iddiasına karşılık olarak milli sporcuların açıklamalarıyla yetindi. Federasyon tarafından bir "emirle" yapılıp yapılmadığı bilinmeyen metni dört milli sporcu da aynı şekilde sosyal medyadan paylaştı.
Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer ve iddiaların ortasındaki isim Elif Berra Gökkır, bu açıklamayı arka arkaya sosyal medya hesapalarından paylaştılar.
Daha önce iki sporcuya yönelik açıklama yapan Federasyon, güncel durumla ilgili resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarında henüz bir açıklama yapmadı.
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