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Elanur Bulut Kimdir? Sosyal Medya Fenomeni Neden Gözaltına Alındı?

Elanur Bulut Kimdir? Sosyal Medya Fenomeni Neden Gözaltına Alındı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 19:14

İstanbul Emniyeti, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sosyal medya fenomenlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bazı sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı. Bu haberin ardından pek çok kişi Elanur Bulut'un hayatını ve kim olduğunu araştırmaya başladı.

Peki, Elanur Bulut kimdir, neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

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Elanur Bulut Kimdir?

Elanur Bulut Kimdir?

Elanur Bulut, binlerce takipçisi olan bir sosyal medya fenomenidir. Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Bulut'un özel hayatına dair pek fazla bilgi bulunmuyor.

Elanur Bulut Neden Gözaltına Alındı?

Elanur Bulut Neden Gözaltına Alındı?

Sosyal medya platformu Instagram'da yaptığı paylaşımlarla tanınan Elanur Bulut'un hesapları incelendikten sonra, ünlü fenomenin yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığı ortaya çıktı. Bulut'un Çağlayan Adliyesine sevk edileceği belirtildi.

Hemen akabinde gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonu sonucunda, aralarında Elanur Bulut, Salim Çato ve Zeynep Buse Korkmaz gibi fenomenlerin de yer aldığı isimler gözaltına alındı.

Hemen akabinde gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonu sonucunda, aralarında Elanur Bulut, Salim Çato ve Zeynep Buse Korkmaz gibi fenomenlerin de yer aldığı isimler gözaltına alındı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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