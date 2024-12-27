Elanur Bulut Kimdir? Sosyal Medya Fenomeni Neden Gözaltına Alındı?
Elanur Bulut Kimdir? Sosyal Medya Fenomeni Neden Gözaltına Alındı?
İstanbul Emniyeti, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sosyal medya fenomenlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bazı sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı. Bu haberin ardından pek çok kişi Elanur Bulut'un hayatını ve kim olduğunu araştırmaya başladı.
Peki, Elanur Bulut kimdir, neden gözaltına alındı? İşte detaylar...
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Elanur Bulut Kimdir?
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Elanur Bulut Neden Gözaltına Alındı?
Hemen akabinde gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonu sonucunda, aralarında Elanur Bulut, Salim Çato ve Zeynep Buse Korkmaz gibi fenomenlerin de yer aldığı isimler gözaltına alındı.
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