Kızına Kıyamadı: Defne Samyeli, Diksiyonuyla Tepki Çeken Kızı Derin Talu'nun Neden Böyle Konuştuğunu Açıkladı!
Birkaç hafta önce aylardır çektiği TikTok videolarıyla dikkat çekmeye başlayan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun 'anne' deyişi ve bozuk diksiyonu gündeme oturmuştu.
Defne Samyeli, kızına kıyamadı. Derin Talu'nun neden böyle konuştuğunu detaylarıyla anlattı. Buyurun, anne kızını nasıl korumuş beraber görelim!
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Defne Samyeli'nin iki numaralı kızı Derin Talu hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz!
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Takipçilerinin sorularına cevap veren, "Matchaaa"sından kopamayan, "Banana Bread" tarifi veren Derin Talu bir anda dillere büyük düşen isimlerden biri oldu.
Kızının TikTok videolarına ara sıra dahil olan ünlü model, sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, "diksiyon" tepkilerinin büyüdüğünü görünce kızına kıyamadı.
Buyurun, bir de Defne Samyeli'nin kendi ağzından dinleyelim; Derin Talu neden böyle konuşuyormuş?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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