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Kızına Kıyamadı: Defne Samyeli, Diksiyonuyla Tepki Çeken Kızı Derin Talu'nun Neden Böyle Konuştuğunu Açıkladı!

Kızına Kıyamadı: Defne Samyeli, Diksiyonuyla Tepki Çeken Kızı Derin Talu'nun Neden Böyle Konuştuğunu Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.04.2025 - 18:50

Birkaç hafta önce aylardır çektiği TikTok videolarıyla dikkat çekmeye başlayan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun 'anne' deyişi ve bozuk diksiyonu gündeme oturmuştu. 

Defne Samyeli, kızına kıyamadı. Derin Talu'nun neden böyle konuştuğunu detaylarıyla anlattı. Buyurun, anne kızını nasıl korumuş beraber görelim!

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Defne Samyeli'nin iki numaralı kızı Derin Talu hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz!

Defne Samyeli'nin iki numaralı kızı Derin Talu hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz!

Samyeli'nin 1991 yılında Eren Talu'yla yaptığı evlilikten doğan ikinci kızı, 2003'lü Derin Talu, bir anda TikTok videolarıyla gündeme oturdu. 

Senelerdir öyle ya da böyle büyüyüşüne tanıklık ettiğimiz Derin Talu, geçtiğimiz yıllarda yaşından büyük gösteren kombinleri ve makyajlarıyla dikkat çekmiş, bir kesimin de tepki göstermesine sebep olmuştu. 

Bir süreliğine ortadan kaybolan Derin Talu, TikTok'la magazin dünyasına muazzam bir giriş yaptı. TikTok'a yeni girmedi aslında fakat patlaması birkaç hafta önce gerçekleşti.

Takipçilerinin sorularına cevap veren, "Matchaaa"sından kopamayan, "Banana Bread" tarifi veren Derin Talu bir anda dillere büyük düşen isimlerden biri oldu.

Takipçilerinin sorularına cevap veren, "Matchaaa"sından kopamayan, "Banana Bread" tarifi veren Derin Talu bir anda dillere büyük düşen isimlerden biri oldu.

Asıl odak başından beri diksiyonundaydı aslında. 'Anne' demeyi bir türlü kıvıramayan, 'E'leri sanki İngilizce konuşuyormuşçasına açık bırakan Derin Talu'nun İngilizce Türkçe karışık konuşması kimilerine çok sempatik gelirken, kimileri tarafından da oldukça itici bulundu. 

Takipçilerinin 'Anne' kelimesine telaffuzuna tepkileri üzerine diksiyonla verdiği savaş da yıllar önce Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yaşadığı hadiseye benzetilmişti.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kızının TikTok videolarına ara sıra dahil olan ünlü model, sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, "diksiyon" tepkilerinin büyüdüğünü görünce kızına kıyamadı.

Kızının TikTok videolarına ara sıra dahil olan ünlü model, sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, "diksiyon" tepkilerinin büyüdüğünü görünce kızına kıyamadı.

Devreye girmeye karar veren Defne Samyeli, bir yandan kızına ders verirken, bir yandan da Derin'in neden böyle konuştuğunu kendince açıklamaya çalıştı. 

'Annem' dediği an kızını kesen Defne Samyeli, 'Bir defa annam değil annem, e'lerin biraz açık' dedi ve durumu açıkladı;

'Devamlı bu çocukların konuşmaları niye böyle diye bir olay var, farkındayım. Ben güzel konuşmaya özen gösteren bir insanım, çocukken de böyleydim. Dil benim için önemli. Sonrasında da yaptığım iş dolayısıyla bir ton eğitim aldım, o nedenle güzel konuştuğumu düşünüyorum. Yani şöyle bir şey oldu, biz bizden daha iyi şartlarda çocuklarımız büyüsün istediğimiz için onlara küçük yaşta yabancı dil eğitimi vermenin çok önemli olduğunu düşündük. Derin'in evde İngilizce konuşan bir dadısı vardı, ben de kendisiyle İngilizce konuştum. İstemeden ilk dili İngilizce gibi oldu. Hata ettiğimizi Derin ilkokula başlayınca anladım. Türkçesi kötüydü ve diğer arkadaşlarıyla anlaşmakta biraz zorlandı çünkü kendini ifade edebildiği dil bir başka dildi. O zaman biz de anladık ki çocuklara küçük yaşta yabancı dil eğitimi vermek biraz yersizmiş. 

Bunun dışında ben yıllarca müdahale etmeyi denedim ama hep benimle dalga geçtiler. Benim önemsediğim şeyleri onlar önemsemiyorlar. Ben müdahale edebildiğim yerlerde ettim.' ifadelerini kullandı. 

Sonra 'engineer', 'car', gibi örnekleri Derin'e söyleterek 'e'ler açık değil' uyarılarında bulundu. 'Heceleri uzatmaya alışık olduğu için böyle oluyor. Bence kabul edilemez ama çocuk olunca çok seviyorsunuz. Nasıl konuşsa bana şiir okuyormuş gibi geliyor. Bu sadece benim çocuklarımın veya Derin'in özelinde bir konu değil. Bu jenerasyon çocuklarının, özellikle de yabancı dilde eğitim gören çocukların bir sorunu' dedi. 

Devamını sizler için aşağıya bırakalım!

Buyurun, bir de Defne Samyeli'nin kendi ağzından dinleyelim; Derin Talu neden böyle konuşuyormuş?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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