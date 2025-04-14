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Yine Bir Derdi Var Belli: Şeyma Subaşı, Melike Şahin'in Hangi Şarkısında Hıçkıra Hıçkıra Ağladı?

Yine Bir Derdi Var Belli: Şeyma Subaşı, Melike Şahin'in Hangi Şarkısında Hıçkıra Hıçkıra Ağladı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.04.2025 - 21:18

Son birkaç aydır Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile konuştuğumuz Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından ansızın dertlendiği paylaşımlarda bulundu. 

Melike Şahin'in inanılmaz duygusal bir şekilde seslendirdiği Fikret Kızılok şarkısında hıçkıra hıçkıra ağladığını açıklayan Şeyma Subaşı'nın paylaşımına 'Ne güzel denk geldin, hani boğazın düğümlenir ya!' notunu düşmesi oldukça manidar bulundu.

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Hayatımıza Acun Ilıcalı'yla yaşadığı doludizgin aşkla giren Şeyma Subaşı, Ilıcalı'yla ayrıldıktan sonra da daima gündemimizde kalmayı başardı.

Hayatımıza Acun Ilıcalı'yla yaşadığı doludizgin aşkla giren Şeyma Subaşı, Ilıcalı'yla ayrıldıktan sonra da daima gündemimizde kalmayı başardı.

Her paylaşımı, aşk ve ayrılık hikayesiyle dikkat çeken Şeyma Subaşı, Meedo'suyla bir evlilik denemesi daha yapmış, başarılı olmamıştı. 

Bir sene dolmadan boşanma kararı alan Şeyma Subaşı, uzun bir bekarlık döneminin ardından geçtiğimiz aylarda kalbinin kapılarını yeniden açmaya karar vermişti. 

Önce nazardan korkup gizlediği Brezilyalı model sevgilisi Marlon'u sonra pek sık görür olduk. Sene başında da beraber Türkiye'yi ziyaret etmiş, Galata Kulesi'ne çıkmışlardı hatta.

Subaşı'nın paylaşımlarından her şey yolunda, keyfi de gayet yerinde sanıyorduk ki geçtiğimiz saatlerde bir dertlendi kendisi.

Subaşı'nın paylaşımlarından her şey yolunda, keyfi de gayet yerinde sanıyorduk ki geçtiğimiz saatlerde bir dertlendi kendisi.

Instagram hesabından düzenli olarak hikaye paylaşan Şeyma Subaşı, şimdilerde eski kocası Acun Ilıcalı'nın programı O Ses Türkiye'de jüri üyesi olan Melike Şahin'in bir şarkısında hıçkıra hıçkıra ağladığını açıkladı. 

Bahsettiği şarkı ise Fikret Kızılok'un efsane şarkısı, yakın zamanda da Cem Adrian ile Ezgi Kosa'nın seslendirdiği Gönül'dü. Gönül'ü konserinde seslendiren ve duygusal yorumuyla büyük de beğeni toplayan Melike Şahin'in o anlarını paylaşan Şeyma Subaşı, 'Ne güzel denk geldin, hani boğazın düğümlenir... Hıçkıra hıçkıra... Ey 'Gönül'' notunu düştü.

Şarkının sözleri epey manidardı. İster istemez, "Bu aşk da mı tutmadı?", "Yeni aşk acısı yükleniyor mu?" sorularını sormadan edemedik! Buyurun, önce sizi Şahin'in kulakların pasını silen duygusal performansıyla baş başa bırakalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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