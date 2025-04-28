"Oğluna" Kıyamadı: Sihirli Annem'in Perihan Peri'si Gül Onat'tan Eski Rol Arkadaşı Can Yaman'a Destek!
Bir dönem Can Yaman'la 'Hangimiz Sevmedik' dizisinde rol alan ve annesine hayat veren Sihirli Annem'in Perihan Peri'si Gül Onat, dizideki oğlunun GAİN platformundan yeni projesinin kaldırılmasına tepki gösterdi.
Can Yaman'a destek olduğu bir paylaşımda bulunan Gül Onat, yerlere göklere sığdıramadığı oyuncuya 'Tanrı seni korusun' dileğinde bulundu.
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Türkiye'de en son "Bay Yanlış" dizisinde rol alan, sonra da ülkeyi temelli terk eden Can Yaman, burada kaldığı süre boyunca hep sansasyona sebep oldu biliyorsunuz.
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Geçtiğimiz saatlerde Sihirli Annem'in Perihan Peri'si olarak tanıdığımız Gül Onat'tan Can Yaman'a destek geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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