"Oğluna" Kıyamadı: Sihirli Annem'in Perihan Peri'si Gül Onat'tan Eski Rol Arkadaşı Can Yaman'a Destek!

Enteresan ve bel altı bulunan açıklamaları, agresif tavırlarıyla dikkat çeken Can Yaman, bir süredir hem kariyerini hem de hayatını İtalya'da yaşıyor. Son birkaç aydır gündemin göbeğinde olmasının sebebi ise El Turco isimli sebebinin tanıtımı için ülke ülke dolaşırken verdiği ve buraya da yansıyan röportajları.

İtalya'da koca bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman'ın dizisi ülkemizde de GAİN platformunda yayına girmişti belki denk gelmişsinizdir. Can Yaman'ın tepki çeken 'İtalya' cevabından sonra ağır şekilde eleştirilmesiyle birlikte harekete geçen GAİN, 'El Turco' dizisini aniden yayından kaldırmıştı.