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"Oğluna" Kıyamadı: Sihirli Annem'in Perihan Peri'si Gül Onat'tan Eski Rol Arkadaşı Can Yaman'a Destek!

"Oğluna" Kıyamadı: Sihirli Annem'in Perihan Peri'si Gül Onat'tan Eski Rol Arkadaşı Can Yaman'a Destek!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.04.2025 - 09:18

Bir dönem Can Yaman'la 'Hangimiz Sevmedik' dizisinde rol alan ve annesine hayat veren Sihirli Annem'in Perihan Peri'si Gül Onat, dizideki oğlunun GAİN platformundan yeni projesinin kaldırılmasına tepki gösterdi. 

Can Yaman'a destek olduğu bir paylaşımda bulunan Gül Onat, yerlere göklere sığdıramadığı oyuncuya 'Tanrı seni korusun' dileğinde bulundu.

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Türkiye'de en son "Bay Yanlış" dizisinde rol alan, sonra da ülkeyi temelli terk eden Can Yaman, burada kaldığı süre boyunca hep sansasyona sebep oldu biliyorsunuz.

Türkiye'de en son "Bay Yanlış" dizisinde rol alan, sonra da ülkeyi temelli terk eden Can Yaman, burada kaldığı süre boyunca hep sansasyona sebep oldu biliyorsunuz.

Enteresan ve bel altı bulunan açıklamaları, agresif tavırlarıyla dikkat çeken Can Yaman, bir süredir hem kariyerini hem de hayatını İtalya'da yaşıyor. Son birkaç aydır gündemin göbeğinde olmasının sebebi ise El Turco isimli sebebinin tanıtımı için ülke ülke dolaşırken verdiği ve buraya da yansıyan röportajları. 

İtalya'da koca bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman'ın dizisi ülkemizde de GAİN platformunda yayına girmişti belki denk gelmişsinizdir. Can Yaman'ın tepki çeken 'İtalya' cevabından sonra ağır şekilde eleştirilmesiyle birlikte harekete geçen GAİN, 'El Turco' dizisini aniden yayından kaldırmıştı.

Durumu hiç umursamadığını belli eden Can Yaman, en son Papa Francis'in sözleriyle Türkiye'de dizisini yayından kaldıran GAİN'e gönderme yapmıştı. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Sihirli Annem'in Perihan Peri'si olarak tanıdığımız Gül Onat'tan Can Yaman'a destek geldi.

Geçtiğimiz saatlerde Sihirli Annem'in Perihan Peri'si olarak tanıdığımız Gül Onat'tan Can Yaman'a destek geldi.

2016'da br sezon süren 'Hangimiz Sevmedik' dizisinde Can Yaman'ın annesini oynayan Gül Onat, daha önce de birçok kez Can Yaman'ı çok sevdiğini dile getirmiş, oyuncuyu yerlere göklere sığdıramamıştı. 

Bu sefer de sosyal medya hesabından sarılırken çektikleri bir fotoğrafları paylaşıp, 'Can oğlum seni çekemeyenlere inat hep başarılı ol. Tanrı seni korusun' açıklamasında bulundu. 'Amin Perihan peri' yorumları ise gecikmedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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