Hakan Sabancı Takıntısıyla Meşhur Aygün Aydın'dan Başörtülü Paylaşım!
Uzunca bir süre Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk ve sonrasında yaptığı akılalmaz hamlelerle konuştuğumuz Aygün Aydın, sosyal medyadan başörtülü bir pozunu paylaştı.
Bir aydır beş vakit namazını ihmal etmediğini vurgulayan Aygün Aydın, 'Hem seküler hem muhafazakar' halini takipçilerine sundu.
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Yıllar önce hayatımıza Hakan Sabancı iddialarıyla giren Aygün Aydın'ı tanıyanlarınız vardır.
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Bir dönem durulsa da Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le aşk yaşadığını öğrendiğinde yeniden atağa geçmiş, ikilinin kabusu olmaya karar vermişti.
Uzunca bir süredir sessizliğini koruyan ve kendi halinde takılan Aygün Aydın, geçtiğimiz saatlerde ansızın başörtülü bir poz paylaşmaya karar verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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