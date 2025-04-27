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Hakan Sabancı Takıntısıyla Meşhur Aygün Aydın'dan Başörtülü Paylaşım!

Hakan Sabancı Takıntısıyla Meşhur Aygün Aydın'dan Başörtülü Paylaşım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.04.2025 - 00:12

Uzunca bir süre Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk ve sonrasında yaptığı akılalmaz hamlelerle konuştuğumuz Aygün Aydın, sosyal medyadan başörtülü bir pozunu paylaştı. 

Bir aydır beş vakit namazını ihmal etmediğini vurgulayan Aygün Aydın, 'Hem seküler hem muhafazakar' halini takipçilerine sundu.

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Yıllar önce hayatımıza Hakan Sabancı iddialarıyla giren Aygün Aydın'ı tanıyanlarınız vardır.

Yıllar önce hayatımıza Hakan Sabancı iddialarıyla giren Aygün Aydın'ı tanıyanlarınız vardır.

Birçok dizide yan rollerde gördüğümüz Aygün Aydın, sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli birlikteliğin ardından adından sık sık bahsettirmeye başlamıştı. 

Ayrılıktan sonra Hakan Sabancı'yla mesajlarını ifşalayan ve hatta Hakan Sabancı'dan hamile olduğunu iddia eden Aygün Aydın, düzenli olarak tüm gözleri üzerine çekti. Yaşadıkları ilişki mesajlarla tescilendi fakat bebek haberi yalan çıktı.

Bir dönem durulsa da Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le aşk yaşadığını öğrendiğinde yeniden atağa geçmiş, ikilinin kabusu olmaya karar vermişti.

Bir dönem durulsa da Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le aşk yaşadığını öğrendiğinde yeniden atağa geçmiş, ikilinin kabusu olmaya karar vermişti.

En son geçtiğimiz sene, yatağında yatan bir erkeği Hakan Sabancı imasıyla paylaşınca Sabancılar Aygün Aydın'a uzaklaştırma kararı çıkarmıştı. 

Uzaklaştırma kararına rağmen Hakan Sabancı takıntısını sürdürmeye kararlı olan Aygün Aydın'ı en son 'bazlama' göndermesiyle, 'Önce beni aldatıp yerime koyduğunu, o setteyken benimle aldatman harikaydı. Eve dönüp keyif kahvemi yudumlamadan önce Bazlamaları aptal yerine koyuşundan nasıl gizli bir egosal haz aldığımı düşünüyordum teknenle evime dönerken.' notunu düştüğü fotoğrafıyla konuşmuştuk.

Uzunca bir süredir sessizliğini koruyan ve kendi halinde takılan Aygün Aydın, geçtiğimiz saatlerde ansızın başörtülü bir poz paylaşmaya karar verdi.

Uzunca bir süredir sessizliğini koruyan ve kendi halinde takılan Aygün Aydın, geçtiğimiz saatlerde ansızın başörtülü bir poz paylaşmaya karar verdi.

Kapalı halini paylaşan Aydın

'Siz benim kapalı halimi hiç görmediniz değil mi? O zaman buraya 1 aydır beş vakit namazını hiç ihmal etmemiş, hem seküler hem muhafazakar olan halimi bırakıyorum. (İnsanların ibadetlerine sadık olmasını siyasallaştırmayın, yanlış izlenime kapılmayın lütfen' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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