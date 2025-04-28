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Bu da Oldu: Jennifer Lopez, Kızılcık Şerbeti'ndeki Firaz'ın Annesi Asude'ye Benzetildi!

Bu da Oldu: Jennifer Lopez, Kızılcık Şerbeti'ndeki Firaz'ın Annesi Asude'ye Benzetildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.04.2025 - 11:13

Temmuz'da Türkiye'ye gelmesi beklenen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Instagram hesabından paylaştığı son kombiniyle X gündemine oturdu!

Başına eşarbını bağlayan pespembe de bir takım çeken Jennifer Lopez'in hali X ahalisini Kızılcık Şerbeti evrenine ışınladı! JLO'nun kombini Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın annesi olan Asude'ye benzetildi, goygoy da peşinden geldi... Buyurun, detaylara beraber bakalım😂

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Hepimiz anca rüyamızda göreceğiz fakat Jennifer Lopez, çok yakında ülkemize teşrif edecek ve iki tane de konser verecek biliyorsunuz.

Hepimiz anca rüyamızda göreceğiz fakat Jennifer Lopez, çok yakında ülkemize teşrif edecek ve iki tane de konser verecek biliyorsunuz.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Türkiye'deki ilk konserini 'Dance Again' turnesi kapsamında 2012'de vermişti hatırlarsanız. 

Uzun bir aranın ardından yeniden Türkiye'ye gelmeye karar veren Jennifer Lopez'in 1 Temmuz'da Antalya'da, 4 Temmuz'da da İstanbul'da konser vereceğini öğrenmiştik.

Buraya kadar her şey tamamdı da bilet fiyatları açıklanınca hepimizin dudağı uçuklamıştı! En düşük bilet fiyatının 26 bin, en yüksek bilet fiyatının ise 666 bin TL olduğunu gören yurdum insanı X'te hem tepki göstermiş hem de büyük goygoy döndürmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Jennifer Lopez, Türkiye'ye gelmesine beş kala sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla gündeme oturdu.

Jennifer Lopez, Türkiye'ye gelmesine beş kala sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla gündeme oturdu.

Pembe bir takım giyen Jennifer Lopez'in saç aksesuarıyla tamamladığı kombini Türk kullanıcıları resmen Kızılcık Şerbeti evrenine ışınladı. 

Kime benzediği de çok ortadaydı üstelik! Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ının annesi Asude hanıma benzerliğiyle dikkat çekti JLO. Durumu fark eden X kullanıcıları da kendini tutamadı elbette!

Buyurun, kimler JLO'nun çığır açan kombinini nasıl yorumlamış beraber görelim!

Buyurun, kimler JLO'nun çığır açan kombinini nasıl yorumlamış beraber görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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