Bu da Oldu: Jennifer Lopez, Kızılcık Şerbeti'ndeki Firaz'ın Annesi Asude'ye Benzetildi!
Temmuz'da Türkiye'ye gelmesi beklenen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Instagram hesabından paylaştığı son kombiniyle X gündemine oturdu!
Başına eşarbını bağlayan pespembe de bir takım çeken Jennifer Lopez'in hali X ahalisini Kızılcık Şerbeti evrenine ışınladı! JLO'nun kombini Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın annesi olan Asude'ye benzetildi, goygoy da peşinden geldi... Buyurun, detaylara beraber bakalım😂
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Hepimiz anca rüyamızda göreceğiz fakat Jennifer Lopez, çok yakında ülkemize teşrif edecek ve iki tane de konser verecek biliyorsunuz.
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Jennifer Lopez, Türkiye'ye gelmesine beş kala sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla gündeme oturdu.
Buyurun, kimler JLO'nun çığır açan kombinini nasıl yorumlamış beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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