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Ölümden Dönmüştü: Taburcu Edilmesinin Ardından İlk Kez Görüntülenen Nuri Alço Coşkun Göğen'le Buluştu!

Ölümden Dönmüştü: Taburcu Edilmesinin Ardından İlk Kez Görüntülenen Nuri Alço Coşkun Göğen'le Buluştu!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
13.11.2024 - 19:43

Yeşilçam'ın kötü adamı olarak tanınan Nuri Alço son dönemde sık sık yaşadığı sağlık problemleri ile gündeme gelmişti. Önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Alço, beyin kanaması geçirmiş daha sonra da kornea nakli olmuştu. Son olarak kalbinde sorun olduğu ortaya çıkan ve operasyon geçiren ünlü isim daha sonra da bağırsak yapışması nedeniyle yeni bir operasyon daha geçirmişti. Geçtiğimiz günlerde taburcu edilen Nuri Alço, taburcu edilmesinin ardından ilk kez görüntülendi.

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Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Takip edenler mutlaka bilir ki ünlü oyuncu son sönemlerde geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle sık sık gündeme gelmişti.

Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Takip edenler mutlaka bilir ki ünlü oyuncu son sönemlerde geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle sık sık gündeme gelmişti.

Önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Alço, beyin kanaması geçirmiş daha sonra da kornea nakli olmuştu.

Önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Alço, beyin kanaması geçirmiş daha sonra da kornea nakli olmuştu.

Son olarak kalbinde sorun olduğu ortaya çıkan ve operasyon geçiren ünlü isim daha sonra da bağırsak yapışması nedeniyle yeni bir operasyon daha geçirmişti.

Son olarak kalbinde sorun olduğu ortaya çıkan ve operasyon geçiren ünlü isim daha sonra da bağırsak yapışması nedeniyle yeni bir operasyon daha geçirmişti.

Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Taburcu edilen ünlü isim Yeşilçam'ın bir başka yıldızı Coşkun Göğen ile buluştu.

Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Taburcu edilen ünlü isim Yeşilçam'ın bir başka yıldızı Coşkun Göğen ile buluştu.

İşte Nuri Alço'nun son hali 👇🏻

İşte Nuri Alço'nun son hali 👇🏻

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