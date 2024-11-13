Ölümden Dönmüştü: Taburcu Edilmesinin Ardından İlk Kez Görüntülenen Nuri Alço Coşkun Göğen'le Buluştu!

Yeşilçam'ın kötü adamı olarak tanınan Nuri Alço son dönemde sık sık yaşadığı sağlık problemleri ile gündeme gelmişti. Önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Alço, beyin kanaması geçirmiş daha sonra da kornea nakli olmuştu. Son olarak kalbinde sorun olduğu ortaya çıkan ve operasyon geçiren ünlü isim daha sonra da bağırsak yapışması nedeniyle yeni bir operasyon daha geçirmişti. Geçtiğimiz günlerde taburcu edilen Nuri Alço, taburcu edilmesinin ardından ilk kez görüntülendi.