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Aşk, Tutku, Entrika ve Skandal: Türk Magazin Dünyasında Fırtınalar Koparan Unutulmaz Aşk Üçgenleri!

Aşk, Tutku, Entrika ve Skandal: Türk Magazin Dünyasında Fırtınalar Koparan Unutulmaz Aşk Üçgenleri!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
13.11.2024 - 18:49

Türk magazin dünyasında aşk, entrika ve skandallar hiç eksik olmaz biliyorsunuz ki. Ünlü isimlerin hayatında yaşanan çalkantılı aşk üçgenleri zaman zaman magazin gündemini kasıp kavurur, kamuoyunda geniş yankı uyandırır. Büyük aşkların ve inişli çıkışlı ilişkilerin gölgesinde kalan bu üçgenler, çoğu zaman dönemin en çok konuşulan magazin olaylarına dönüşerek yıllar boyunca hafızalardan silinmez. İşte, Türk magazin tarihinde iz bırakan unutulmaz aşk üçgenleri…

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Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin/Yağmur Tanrısevsin

Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin/Yağmur Tanrısevsin

Kerem Bürsin ve Yağmur Tanrısevsin bir yılı aşkın bir süre birlikte olmuşlar, evlenecekleri konuşulan çift birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrılmışlardı. Tabii bu yapılan açıklamaydı. Ancak 2014 yılında ilişkilerini noktalayan çiftin ayrılık sebebinin Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmiş, Sarıkaya ve Bürsin'in daha sonra sevgili olması da bu iddiaları güçlendirmişti.

Sezen Aksu-Onno Tunç/Ajda Pekkan

Sezen Aksu-Onno Tunç/Ajda Pekkan

Ünlü besteci Onno Tunç, Sezen Aksu ile uzun süreli bir birliktelik yaşamış ve Aksu'nun birçok şarkısının da yaratıcısı olmuştu. O dönem Onno Tunç ve Ajda Pekkan’ın yakınlaştığı iddiaları ise ikilinin ilişkisine gölge düşürmüş, bu aşk üçgeni iki ünlü isim arasında gerginlik yaşanmasına neden olmuştu.

Eda Taşpınar-Nurettin Hasman/Naz Elmas

Eda Taşpınar-Nurettin Hasman/Naz Elmas

Eda Taşpınar, iş insanı Nurettin Hasman ile uzun bir ilişki yaşarken Hasman’ın, oyuncu Naz Elmas ile yakınlaşması magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Bu aşk üçgeni, dönemin en çok konuşulan konularından biri oldu ve Taşpınar ile Hasman’ın ilişkisinin bitmesine yol açtı.

Arda Turan-Sinem Kobal/Burcu Esmersoy

Arda Turan-Sinem Kobal/Burcu Esmersoy

Magazin dünyasının en çok konuşulan aşk üçgenlerinden biri de şüphesiz ki Sinem Kobal-Arda Turan ve Burcu Esmersoy. Hatırlarsanız Arda Turan ve Sinem Kobal ülkenin en gözde çiftlerinden bir tanesiydi. Ancak Arda Turan’ın Burcu Esmersoy ile yakınlaştığı iddiaları ortaya çıkınca bu durum Sinem Kobal ile ayrılmalarına neden olmuştu.

Ebru Gündeş-Reza Zarrab/Hadise

Ebru Gündeş-Reza Zarrab/Hadise

Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab ile Hadise arasında bir yakınlaşma olduğuna dair iddialar gündeme gelmiş ve Hadise'yle Gündeş’in yakın arkadaş olması nedeniyle bu söylentiler büyük ilgi uyandırmıştı. Bu iddialar Hadise ve Gündeş'in arkadaşlığının sona ermesine neden olurken uzun süre boyunca da magazin gündeminde yer edinmişti.

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Cem Yılmaz-Ahu Yağtu/Cansu Dere

Cem Yılmaz-Ahu Yağtu/Cansu Dere

Cem Yılmaz’ın bir dönem sevgilisi olan Cansu Dere ve daha sonra evlendiği Ahu Yağtu, magazin dünyasında karşılaştırılan iki isim haline gelmişti hatırlarsanız. Daha sonra Yılmaz ve Yağtu boşanmış, Yılmaz'ın da eski sevgilisi Cansu Dere ile yeniden yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu üçlü de magazin gündeminin en çok konuşulan aşk üçgenlerinden biri olmuştu.

Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu/Feraye Tanyolaç

Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu/Feraye Tanyolaç

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, Türkiye’nin en popüler çiftlerinden biriyken Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç ile olan ilişkisi ortaya çıktı. -'Ne Feraye'si?' çıkışını hatırlamayan yoktur herhalde- Bu durum, Avşar ve Çilingiroğlu’nun ayrılmasına sebep oldu. Tanyolaç ve Çilingiroğlu daha sonra evlendi. Bu aşk üçgeni, o dönem Türkiye'nin en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu tabii ki.

Tuba Büyüküstün-Onur Saylak/Umut Evirgen

Tuba Büyüküstün-Onur Saylak/Umut Evirgen

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, evli ve iki çocuk sahibi bir çiftti. Ancak Büyüküstün’ün Umut Evirgen ile ilişki yaşadığı iddiaları evliliklerinde sarsıntıya ve boşanmalarına neden oldu.

Murat Boz-Aslı Enver/Bahar Candan

Murat Boz-Aslı Enver/Bahar Candan

Murat Boz ve Aslı Enver, magazin gündeminin en sevilen çiftlerinden bir tanesiydi. Ancak daha sonra Boz'un Bahar Candan ile yakınlaştığı iddiaları ikilinin arasını bozdu. Bu aşk üçgeni de magazin dünyasının en çok konuşlan olaylarından biri oldu.

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