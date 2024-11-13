Aşk, Tutku, Entrika ve Skandal: Türk Magazin Dünyasında Fırtınalar Koparan Unutulmaz Aşk Üçgenleri!
Aşk, Tutku, Entrika ve Skandal: Türk Magazin Dünyasında Fırtınalar Koparan Unutulmaz Aşk Üçgenleri!
Türk magazin dünyasında aşk, entrika ve skandallar hiç eksik olmaz biliyorsunuz ki. Ünlü isimlerin hayatında yaşanan çalkantılı aşk üçgenleri zaman zaman magazin gündemini kasıp kavurur, kamuoyunda geniş yankı uyandırır. Büyük aşkların ve inişli çıkışlı ilişkilerin gölgesinde kalan bu üçgenler, çoğu zaman dönemin en çok konuşulan magazin olaylarına dönüşerek yıllar boyunca hafızalardan silinmez. İşte, Türk magazin tarihinde iz bırakan unutulmaz aşk üçgenleri…
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Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin/Yağmur Tanrısevsin
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Sezen Aksu-Onno Tunç/Ajda Pekkan
Eda Taşpınar-Nurettin Hasman/Naz Elmas
Arda Turan-Sinem Kobal/Burcu Esmersoy
Ebru Gündeş-Reza Zarrab/Hadise
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Cem Yılmaz-Ahu Yağtu/Cansu Dere
Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu/Feraye Tanyolaç
Tuba Büyüküstün-Onur Saylak/Umut Evirgen
Murat Boz-Aslı Enver/Bahar Candan
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