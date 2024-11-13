Aşk, Tutku, Entrika ve Skandal: Türk Magazin Dünyasında Fırtınalar Koparan Unutulmaz Aşk Üçgenleri!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, Türkiye’nin en popüler çiftlerinden biriyken Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç ile olan ilişkisi ortaya çıktı. -'Ne Feraye'si?' çıkışını hatırlamayan yoktur herhalde- Bu durum, Avşar ve Çilingiroğlu’nun ayrılmasına sebep oldu. Tanyolaç ve Çilingiroğlu daha sonra evlendi. Bu aşk üçgeni, o dönem Türkiye'nin en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu tabii ki.