Siyah Tarzı Harper's Bazaar Ödül Törenine Katılan Ünlü İsimlerden Hangisine Daha Çok Yakıştı?
Siyah Tarzı Harper's Bazaar Ödül Törenine Katılan Ünlü İsimlerden Hangisine Daha Çok Yakıştı?
Harper's Bazaar Türkiye her sene olduğu gibi bu yıl da 'Women of the Year Adwards' töreniyle gündeme oturdu. Ödül töreninde yıldızlar geçidi yaşanırken ünlü isimler de kombinleriyle ödül törenine damga vurdu. Ünlü isimler ödüllerine kavuştu kavuşmasına ama gecenin en çok tercih edilen rengi siyah en çok kime yakıştı? Gelin, birlikte seçelim!
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Harper's Bazaar Türkiye her yıl olduğu gibi bu yıl da "Women of the Year Adwards" töreniyle gündeme damga vurdu. Ödül törenine ünlüler akın ederken birçok isim de kombiniyle çok konuşuldu.
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Peki törenin en çok tercih edilen rengi siyah en çok kime yakıştı? Hadi, son karar sizin!
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