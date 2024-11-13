Aranan Aşk Sonunda Bulundu: Ezhel'i Unutan Alizade Yeni Sevgilisini Cümle Aleme Duyurdu!
Aranan Aşk Sonunda Bulundu: Ezhel'i Unutan Alizade Yeni Sevgilisini Cümle Aleme Duyurdu!
Berkcan Güven ile piyasaya sürdüğü '24/7' şarkısıyla tüm müzik listelerini sallayan Alizade, hem paylaşımları hem açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ünlü rapçinin bir dönem Ezhel ile aşk yaşadığı konuşulmuş, Ezhel'in annesinin Alizade'ye tepkisi ise gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı. Ezhel'i unutan Alizade nihayet bulduğu yeni aşkını cümle aleme duyurdu!
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Berkcan Güven ile piyasaya sürdüğü "24/7" şarkısıyla tüm müzik listelerini sallayan Alizade'yi tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
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Ünlü rapçi, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Özellikle ünlü rapçinin geçtiğimiz aylarda Ezhel'le yaptığı 'enişte paylaşımları ikili hakkındaki aşk iddialarını güçlendirmiş 👇🏻
Ezhel'in annesi Ulya Hanım ise bu ilişkiye karşı olduğunu her fırsatta ifade etmiş, Alizade'yi gelin olarak kabul etmediğini de kesin bir dille belirtmişti.
Ezhel'i unutup yoluna bakan Alizade ise aradığı aşkı nihayet buldu ve yeni sevgilisini tüm sosyal medya hesaplarında paylaşarak cümle aleme duyurdu.
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İşte Alizade'nin yeni sevgilisiyle aşk pozu 👇🏻
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