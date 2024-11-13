Aranan Aşk Sonunda Bulundu: Ezhel'i Unutan Alizade Yeni Sevgilisini Cümle Aleme Duyurdu!

Berkcan Güven ile piyasaya sürdüğü '24/7' şarkısıyla tüm müzik listelerini sallayan Alizade, hem paylaşımları hem açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ünlü rapçinin bir dönem Ezhel ile aşk yaşadığı konuşulmuş, Ezhel'in annesinin Alizade'ye tepkisi ise gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı. Ezhel'i unutan Alizade nihayet bulduğu yeni aşkını cümle aleme duyurdu!