Hayata Dair Kararlarımızı Temizlik Yaparken Almak İçin 10 Mantıklı Neden
Temizliğin sadece evle ilgili olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Aslında temizlik biraz zihni de arındıran bir aktivite. Bu kadar zihnimiz rahatken karar almak daha iyi olmaz mı? Yani kendinle en çok baş başa kaldığın temizlik anlarında hayatınla ilgili alacağın kararları düşünmek çok iyi olabilir aslında. Peki neden daha iyi olur bakalım...
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1. Temizlik yaparken ellerimiz çalışıyor, zihnimiz boşalıyor.
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2. Fiziksel olarak hareket ettikçe aslında zihin açılıyor.
3. Temizlik aslında metaforlarla dolu!
4. Temizliğin sana güç verdiğini söylesek...
5. Bazen düşünceler bulanık olabiliyor.
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6. Karar alma süreçleri anksiyeteye neden oluyor.
7. Karar alırken eleme yapmak gerek!
8. Aynayı temizlerken kim olduğunu da hatırlarsın.
9. Bazen insan köpükten bile ilham alır.
10. Temizlik aynı zamanda bir terapi!
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