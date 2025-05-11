Hayata Dair Kararlarımızı Temizlik Yaparken Almak İçin 10 Mantıklı Neden

'Ne alaka, ben daha çok yoruluyorum' dediğini duyar gibiyiz. Ama bir de şöyle düşün temizlik yaparken tüm kontrol sende. Sen istemeden hiçbir şey olmuyor. Bütün temizlik bittikten sonra da her şeyi ben yaptım hissi yok mu paha biçilemez. İşte kontrolün bu kadar sende olduğu anlarda karar almak en iyisi bizce!