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Hayata Dair Kararlarımızı Temizlik Yaparken Almak İçin 10 Mantıklı Neden

etiket Hayata Dair Kararlarımızı Temizlik Yaparken Almak İçin 10 Mantıklı Neden

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 12:31

Temizliğin sadece evle ilgili olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Aslında temizlik biraz zihni de arındıran bir aktivite. Bu kadar zihnimiz rahatken karar almak daha iyi olmaz mı? Yani kendinle en çok baş başa kaldığın temizlik anlarında hayatınla ilgili alacağın kararları düşünmek çok iyi olabilir aslında. Peki neden daha iyi olur bakalım...

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1. Temizlik yaparken ellerimiz çalışıyor, zihnimiz boşalıyor.

Temizlik yaparken bedenimizle çalışıyoruz, bu sırada zihnimiz ne yapıyor peki? Normalde zihnimiz sürekli bir şeylerle meşgul ve sakinleşmesi zor. Ama temizlik yaparken belki de en sakin halinde oluyor. İşte zihnin bu kadar sakinken karar almak çok iyi olmaz mı? Bizce olur!

2. Fiziksel olarak hareket ettikçe aslında zihin açılıyor.

Hareket ettikçe zihnimize daha çok oksijen gidiyor. Eee o zaman çok daha net şekilde düşünebiliyorsun. Bu kadar hareket yaparken hayatınla ilgili küçük-büyük her kararı daha iyi alabilirsin aslında. Süpürge yaparken ya da çamaşır katlarken hayatınla ilgili en iyi kararı aldığını fark edeceksin!

3. Temizlik aslında metaforlarla dolu!

Temizliği hayatına benzetmen mümkün aslında. Mesela bulaşıkları yıkıyoruz ama aslında zihnimizi de temizliyoruz. Ya da toz alırken aslında nelerin üstünü örttüğünü anlayabiliyorsun. İşte böyle metaforlarla dolu bir aktivite yaparken her şey kafanda oturabilir ve daha iyi kararlar alabilirsin.

4. Temizliğin sana güç verdiğini söylesek...

'Ne alaka, ben daha çok yoruluyorum' dediğini duyar gibiyiz. Ama bir de şöyle düşün temizlik yaparken tüm kontrol sende. Sen istemeden hiçbir şey olmuyor. Bütün temizlik bittikten sonra da her şeyi ben yaptım hissi yok mu paha biçilemez. İşte kontrolün bu kadar sende olduğu anlarda karar almak en iyisi bizce!

5. Bazen düşünceler bulanık olabiliyor.

Peki bu düşünceleri net hale nasıl getirebilirsin? Tabii ki temizlik yaparak. Eline aldın süngerini, bir güzel tezgahı sildin. İşte bu temizlik aktivitesi senin kafandaki tüm düşünceleri netleştiriyor ve karar almanı kolaylaştırıyor.

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6. Karar alma süreçleri anksiyeteye neden oluyor.

İşte temizlik yaparken anksiyete atakların son buluyor. Nasıl mı? Süpürgeyi eline aldığında onun sesi, nereye süpüreyim düşüncesi derken kafanda endişe yer etmiyor. Geriye sadece kararını verip uygulamak kalıyor!

7. Karar alırken eleme yapmak gerek!

Karar alırken özellikle karar veremeyen biriysen kafanda bir sürü düşünce oluyor. Bunları eleyerek atabilirsen kararın netleşiyor, aynı evdeki çöpleri ayırmak gibi. Temizlik yaparken çöpleri ayırır gibi sen de karar verirken kafandaki düşünceleri ayır ve en doğru kararı ver!

8. Aynayı temizlerken kim olduğunu da hatırlarsın.

Kendinle ilgili bir karar alacağın zaman aynayı temizlemeyi dene. Çünkü basit bir iş gibi görünse de aslında ayna senin kendini görmeni sağlıyor. Kendinle ilgili vereceğin kararlarda aynadan yardım alabilirsin. Kendini görerek daha cesur kararlar alman mümkün!

9. Bazen insan köpükten bile ilham alır.

Sabun köpüklerindeki baloncuklar insana ilham vermiyor mu? Temizlik yaparken her yerin köpük köpük olması karar vermeni kolaylaştırabilir. Temizlik zamanında gelen ilhamlar çok daha nettir aslında. Sabunla gelen netlikle kafandaki her soru cevabını bulacak.

10. Temizlik aynı zamanda bir terapi!

Temizlik bir terapi aynı zamanda. Hem de bedava. Terapiste kararları daha kolay almak için gidiyorsan temizlik yapmayı bir dene. Temizlik yaparken kendine dönüyor ve hayatını sorguluyorsun. Bu sorgulamalar sonucunda karar vermen daha rahat oluyor.

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