M8 Metro Hattı Durakları: Bostancı-Parseller Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

İstanbul'un yoğun trafiğine en iyi çözümü metrolar getiriyor. Her gün binlerce kişiye hizmet veren metrolar, kentin dört bir yanına ulaşım sağlıyor. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 10 farklı metro hattı bulunuyor. Bu metro hatlarından bir tanesi de Bostancı-Parseller arasında hizmet veren M8 metrosu. M8 Bostancı-Parseller metro hattı, özellikle marmaray, hızlı tren ve otobüs aktarmalarıyla İstanbul'da önemli ulaşım noktalarına erişim sağlıyor.

Birçok kişi tarafından sıklıkla tercih edilen M8 metro hattına dair bilgiler ise araştırılmaya devam ediyor. Peki M8 kaç dakikada bir geçiyor, bir biniş ne kadar?

İşte İstanbul M8 metro durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.