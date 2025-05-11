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M8 Metro Hattı Durakları: Bostancı-Parseller Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

M8 Metro Hattı Durakları: Bostancı-Parseller Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

Metro
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.05.2025 - 12:26

İstanbul'un yoğun trafiğine en iyi çözümü metrolar getiriyor. Her gün binlerce kişiye hizmet veren metrolar, kentin dört bir yanına ulaşım sağlıyor. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 10 farklı metro hattı bulunuyor. Bu metro hatlarından bir tanesi de Bostancı-Parseller arasında hizmet veren M8 metrosu. M8 Bostancı-Parseller metro hattı, özellikle marmaray, hızlı tren ve otobüs aktarmalarıyla İstanbul'da önemli ulaşım noktalarına erişim sağlıyor. 

Birçok kişi tarafından sıklıkla tercih edilen M8 metro hattına dair bilgiler ise araştırılmaya devam ediyor. Peki M8 kaç dakikada bir geçiyor, bir biniş ne kadar? 

İşte İstanbul M8 metro durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.

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M8 (Bostancı-Parseller) Metro Durakları Genel Bilgiler

M8 (Bostancı-Parseller) Metro Durakları Genel Bilgiler

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda önemli noktalara erişim sağlayan metro hatlarından birisi de M8'dir. M8, Bostancı durağından Parseller durağına kadar kesintisiz bir ulaşım sağlar. Anadolu Yakası'nın en kalabalık ilçesi olan Kadıköy'den geçer ve Ayşekadın, Kozyatağı, İçerenköy, Dudullu, Parseller gibi istasyonlara erişim sağlar. 

M8 hattı, Anadolu Yakası'nda doğu-batı aksındaki hatları, kuzey-güner doğrultusunda bağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede rahat ve pratik bir ulaşım sunar. M8 metro hattından hızlı trene, şehri hatlarına, havalimanına ve metro hatlarına aktarma yapılabilir.

M8 (Bostancı-Parseller) Hattının Güzergahı

M8 metro hattı, Bostancı'dan başlar ve Parseller'e kadar gider. M8 metro hattının uzunluğu toplamda 14,27 km'dir ve hat boyunca 13 istasyon bulunur.

M8 (Bostancı-Parseller) 2025 Metro Durakları

M8 (Bostancı-Parseller) 2025 Metro Durakları

M8 Bostancı-Parseller durakları, Bostancı yönünden başlamak üzere aşağıdaki gibidir:

  • Bostancı

  • Emin Ali Paşa

  • Ayşekadın

  • Kozyatağı

  • Küçükbakkalköy

  • İçerenköy

  • Kayışdağı

  • Mevlana

  • İMES

  • MODOKO-KEYAP

  • Dudullu

  • Huzur

  • Parseller

M8 (Bostancı-Parseller) Metro'ya Nasıl Gidilir?

İstanbul'da metro duraklarına, otobüs duraklarına ve marmaray duraklarına nasıl gideceğinizi bulmak için navigasyon uygulamalarından yararlanabilirsiniz. İstanbul metrosunun herhangi bir uygulamaya gerek duymadan kullanabileceğiniz bir navigasyon hizmeti de vardır. Bu hizmet ile nerede olduğunuzu ve size en yakın toplu taşıma duraklarını kolayca öğrenebilirsiniz.

Metro İstanbul'un 'nasıl giderim?' hizmetiyle M8'in size en yakın durağını görebilir, ayrıca metro ve otobüs seferlerine dair güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

İstanbul'da M8 metro ile nereye, nasıl giderim?

2025 M8 (Bostancı-Parseller) Metro Hattı Aktarma Noktaları

2025 M8 (Bostancı-Parseller) Metro Hattı Aktarma Noktaları

M8 durakları, birçok farklı toplu taşıma noktasına da entegre edilmiştir. M8'i kullanarak havalimanına, hızlı trene ve marmaraya ulaşabilirsiniz. 

M8 metro hattı aktarmaları aşağıda detaylı bir şekilde verilmiştir:

  • Bostancı İstasyonu’nda, Marmaray, hızlı tren garı ve şehir hatları ile deniz otobüslerine,

  • Kozyatağı İstasyonu’nda, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattına,

  • Dudullu İstasyonu’nda, M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattına aktarma yapılabilir.

M8 (Bostancı-Parseller) Metro Durak Haritası

M8 metro hattının durak haritası, yukarıdaki görselde verilmiştir. 'Bostancı Tren İstasyonu'na Nasıl Giderim?' sorusunun cevabı da bu harita üzerinden anlaşılabilir. Bostancı Tren Garı'na gitmek için Bostancı istasyonunda inmek yeterli olacaktır. Bostancı istasyonunda aynı zamanda şehir hatları ve deniz otobüsüne de aktarma vardır.

'Sabiha Gökçen Havalimanı'na nasıl giderim?' sorusunun cevabı ise Kozyatağı İstasyonu'dur. Kozyatağı İstasyonu'ndan M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattına aktarma yapılması gerekir.

M8 (Bostancı-Parseller) 2025 Metro Saatleri: M8 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

M8 (Bostancı-Parseller) 2025 Metro Saatleri: M8 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

İstanbul'da metroların açılış ve kapanış günlere ve metro hatlarına göre değişir. M8 metrosu, 06.00 ila 00.00 saatleri arasında hizmet verir.

M8 Metro (Bostancı-Parseller) Kaça Kadar Açık?

M8 Bostancı Parseller metrosu gece 00.00'a kadar açıktır. Bu metro hattı, İstanbul'un gece metrosu kapsamında değildir. Gece metrosu kapsamında olan metro hatları, Cuma ve Cumartesi günleri kesintisiz hizmet verir. Fakat M8, son seferini 00.00'da gerçekleştirir.

M8 (Bostancı-Parseller) Sefer Süresi ve Sıklığı Ne Kadar?

M8 metronun tek yöndeki sefer süresi 25 dakikadır. Yani, Bostancı İstasyonu'ndan Parseller İstasyonu'na 25 dakikada ulaşabilirsiniz. Toplam 13 durağı olan M8 metrosunun sefer sıklığı ise 8 dakika 40 saniyedir. 

Metro İstanbul internet sitesinden bütün metroların sefer tarifelerine ve anlık bilgilere erişebilirsiniz.

M8 Metro Sefer Tarifesi

M8 (Bostancı-Parseller) 2025 Metro Ücreti

M8 (Bostancı-Parseller) 2025 Metro Ücreti

İstanbul'da toplu taşıma ücretleri, kullanılan taşıta ve kullanılan karta göre değişir. M8 ücretleri de kullandığınız İstanbulkart'a göre farklılık gösterir. 

İşte, İstanbul metro ücretleri: 

Anonim Kart: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam: 27 TL

  • Öğrenci Kartı: 13,18 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 24,30 TL 

  • Sosyal: 19,33 TL 

Mavi Kart: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam/ 180 Geçiş: 2.120 TL

  • Öğrenci Kartı/ 200 Geçiş: 381 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 1.908 TL 

  • Sosyal/ 200 Geçiş: 1.318 TL 

Elektronik Bilet: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Bir Geçişlik Kart: 40 TL

  • İki Geçişlik Kart: 70 TL

  • Üç Geçişlik Kart: 110 TL

  • Dört Geçişlik Kart: 100 TL

  • Beş Geçişlik Kart: 160 TL

  • On Geçişlik Kart: 305 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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