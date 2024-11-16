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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
17.11.2024 - 00:20

Ünlü isimlerimiz Instagram hesaplarından kimi zaman özel hayatlarını kimi zaman işlerini paylaşıyor. Ancak bazen anlatmak istedikleri için Instagram yetersiz kalıyor. İşte orada devreye Twitter (X) giriyor. Biz de Instagram'ı aşıp derdini Twitter'dan anlatmaya ant içmiş ünlülerin tweetlerini sizler için derledik. İşte Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en ilgi çeken tweetler!

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Çağan Atakan Arslan👇🏻

Çağan Atakan Arslan👇🏻
twitter.com

Atilla Taş 👇🏻

Atilla Taş 👇🏻
twitter.com

Aynur Aydın 👇🏻

Aynur Aydın 👇🏻
twitter.com

Tan Taşçı👇🏻

Tan Taşçı👇🏻

İrem Derici 👇🏻

İrem Derici 👇🏻
twitter.com
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Yıldız Tilbe👇🏻

Yıldız Tilbe👇🏻
twitter.com

Demet Akalın 👇🏻

Demet Akalın 👇🏻

Feyza Altun👇🏻

Feyza Altun👇🏻

Şahan Gökbakar👇🏻

Şahan Gökbakar👇🏻
twitter.com

Hande Yener 👇🏻

Hande Yener 👇🏻
twitter.com
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