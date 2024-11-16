Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Ünlü isimlerimiz Instagram hesaplarından kimi zaman özel hayatlarını kimi zaman işlerini paylaşıyor. Ancak bazen anlatmak istedikleri için Instagram yetersiz kalıyor. İşte orada devreye Twitter (X) giriyor. Biz de Instagram'ı aşıp derdini Twitter'dan anlatmaya ant içmiş ünlülerin tweetlerini sizler için derledik. İşte Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en ilgi çeken tweetler!
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Çağan Atakan Arslan👇🏻
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Atilla Taş 👇🏻
Aynur Aydın 👇🏻
Tan Taşçı👇🏻
İrem Derici 👇🏻
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Yıldız Tilbe👇🏻
Demet Akalın 👇🏻
Feyza Altun👇🏻
Şahan Gökbakar👇🏻
Hande Yener 👇🏻
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