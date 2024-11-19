Yeni Yıl En Çok Onlara Yarayacak: Ünlü İsimlerin Ağzınızı Bir Karış Açık Bırakacak Yılbaşı Kaşe Ücretleri!

Bu yıl yine çokça ünlüleri konuştuk. Kimileri aşklarıyla, kimileri kombinleriyle kimileri evlilikleri kimileri ayrılıklarıyla gündeme geldi. Kimi çok eleştirildi kimi de ayakta alkışlandı! Koca bir yılı bitirmemize ise çok az kaldı. Yılbaşı günü yaklaştıkça ünlülerin yeni yıl programları da belli olmaya başladı bile! Tabii şimdi de sıra ünlülerin yeni yıl konserlerinden alacakları ücrete geldi! Biz de ünlü isimlerin dudak uçuklatan kaşe ücretlerini sizler için derledik.