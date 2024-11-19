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Yeni Yıl En Çok Onlara Yarayacak: Ünlü İsimlerin Ağzınızı Bir Karış Açık Bırakacak Yılbaşı Kaşe Ücretleri!

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Yeni Yıl En Çok Onlara Yarayacak: Ünlü İsimlerin Ağzınızı Bir Karış Açık Bırakacak Yılbaşı Kaşe Ücretleri!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
19.11.2024 - 14:24

Bu yıl yine çokça ünlüleri konuştuk. Kimileri aşklarıyla, kimileri kombinleriyle kimileri evlilikleri kimileri ayrılıklarıyla gündeme geldi. Kimi çok eleştirildi kimi de ayakta alkışlandı! Koca bir yılı bitirmemize ise çok az kaldı. Yılbaşı günü yaklaştıkça ünlülerin yeni yıl programları da belli olmaya başladı bile! Tabii şimdi de sıra ünlülerin yeni yıl konserlerinden alacakları ücrete geldi! Biz de ünlü isimlerin dudak uçuklatan kaşe ücretlerini sizler için derledik.

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Bu yıl boyunca ünlü isimler sık sık gündemimizi meşgul etti. Kimileri aşk hayatlarıyla, kimileri şık kombinleriyle, kimileri de evlilik ve ayrılık haberleriyle gündemimize geldi. Kimi ağır eleştirilere maruz kalırken, kimileri ise hayranlıkla alkışlandı!

Bu yıl boyunca ünlü isimler sık sık gündemimizi meşgul etti. Kimileri aşk hayatlarıyla, kimileri şık kombinleriyle, kimileri de evlilik ve ayrılık haberleriyle gündemimize geldi. Kimi ağır eleştirilere maruz kalırken, kimileri ise hayranlıkla alkışlandı!

Şimdi ise koca bir yılı geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Yılbaşı heyecanı artarken, ünlülerin yılbaşı programları da netleşmeye başladı.

Şimdi ise koca bir yılı geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Yılbaşı heyecanı artarken, ünlülerin yılbaşı programları da netleşmeye başladı.

Tabii herkesin merak ettiği bir diğer konu da ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacakları astronomik ücretler oldu. Biz de sizler için ünlü isimlerin bu yılki dudak uçuklatan kaşe ücretlerini derledik.

Tabii herkesin merak ettiği bir diğer konu da ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacakları astronomik ücretler oldu. Biz de sizler için ünlü isimlerin bu yılki dudak uçuklatan kaşe ücretlerini derledik.

Hadise - 20 Milyon TL

Hadise - 20 Milyon TL

Ebru Gündeş - 10 Milyon TL

Ebru Gündeş - 10 Milyon TL
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Gülşen - 8 Milyon TL

Gülşen - 8 Milyon TL

Kenan Doğulu - 7 Milyon TL

Kenan Doğulu - 7 Milyon TL

Ajda Pekkan - 7 Milyon TL

Ajda Pekkan - 7 Milyon TL

Özcan Deniz - 6 Milyon TL

Özcan Deniz - 6 Milyon TL

Bülent Ersoy - 6 Milyon TL

Bülent Ersoy - 6 Milyon TL
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İrem Derici - 3.5 Milyon TL

İrem Derici - 3.5 Milyon TL

Mustafa Sandal - 4.5 Milyon TL

Mustafa Sandal - 4.5 Milyon TL

Sibel Can - 8 Milyon TL

Sibel Can - 8 Milyon TL

Yıldız Tilbe - 7 Milyon TL

Yıldız Tilbe - 7 Milyon TL

Gülben Ergen - 3 Milyon TL

Gülben Ergen - 3 Milyon TL
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Candan Erçetin - 5 Milyon TL

Candan Erçetin - 5 Milyon TL

Sıla - 6 Milyon TL

Sıla - 6 Milyon TL

Hande Yener - 6 Milyon TL

Hande Yener - 6 Milyon TL

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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