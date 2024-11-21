Liam Payne'in Cenazesinde Eski Üyelerle Boy Gösteren Zayn Malik'in Görünümü Sosyal Medyada Viral Oldu
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Liam Payne'in Cenazesinde Eski Üyelerle Boy Gösteren Zayn Malik'in Görünümü Sosyal Medyada Viral Oldu
Geçtiğimiz gün 16 Ekim'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in cenazesi gerçekleştirildi. Ardında One Direction grubunun eski üyeleri olan Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik ve Niall Horan'ı bırakan isme son kez veda edildi. 2016 senesinde dağılan grubun üyeleri arkadaşlarının cenazesi için bir araya gelirken hayranlar duygusal anlar yaşadı. Gruba ilk veda eden Zayn Malik ise cenazedeki görünüşüyle X kullanıcılarının dikkatini çekti. Malik kısa sürede gündeme oturdu.
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One Direction grubunun eski üyelerinden biri olan 31 yaşındaki Liam Payne geçtiğimiz ay arkadaşı Niall Horan'ın sahnesini izlemek için gittiği Arjantin'de hayatını kaybetmişti.
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Oldukça erken yaşta başladığı kariyerini tek başına devam ettiren Liam Payne geçtiğimiz gün One Direction grubunun eski üyeleri ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Yıllar sonra bir araya gelen One Direction üyeleri Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson ve Zayn Malik'in görüntüleri basında büyük bir ilgi görürken hayranlar da duygusal anlar yaşamıştı.
Eski dostu Liam Payne'i son yolculuğuna uğurlanan Zayn Malik'in cenazedeki görünüşü kısa sürede X kullanıcılarının dikkatini çekti.
Malik'in bu görüntüleri kısa sürede viral oldu...
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"Bu resim wattpad'i şok edebilir"
"zayn'i cenazeme bu halde getirirseniz yeniden dirilirim"
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"İlgi odağı olmaktan kendini alıkoyamıyor, ona bir bakın."
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"Arkadaşının cenazesinde bu kadar seksi olmak biraz çılgınca."
"Zayn cenaze törenini kırmızı halıya dönüştürdü"
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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