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Sosyal Medya Linçleri Onu Fena Bezdirmiş: Nesrin Cavadzade Neden Bir Daha Şarkı Söylemeyeceğini Açıkladı

Sosyal Medya Linçleri Onu Fena Bezdirmiş: Nesrin Cavadzade Neden Bir Daha Şarkı Söylemeyeceğini Açıkladı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 22:38

Güzelliği ve fiziğiyle günümüzün en beğenilen oyunculardan bir tanesi de şüphesiz ki Nesrin Cavadzade. Kendisi oyunculuk serüveni boyunca elinden geleni ardına koymamış bir isim. Öyle ki 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmi için stüdyoya gidip şarkı bile söylemiş ve bu oyuncunun bu performansı taktire şayan bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir bağış gecesinde sahneye çıkan Cavadzade çıplak sesiyle yeniden şarkı söylemişti. Nesrin Cavadzade'nin o performansı sosyal medyada linç yağmuruna tutulunca kendisinden kötü eleştirilere yanıt bugün gerçekleşen GQ Men Of The Year gecesinde geldi.

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Yasak Elma'nın 'Şahika'sı Nesrin Cavadzade'yi illaki tanıyorsunuzdur. Güzel oyuncunun son dönemlerde yıldızının yeniden parlamasına neden olan proje her ne kadar Yasak Elma olsa da kendisi Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Yangın Var gibi başarılı sinema filmlerinde de rol almıştı.

Yasak Elma'nın 'Şahika'sı Nesrin Cavadzade'yi illaki tanıyorsunuzdur. Güzel oyuncunun son dönemlerde yıldızının yeniden parlamasına neden olan proje her ne kadar Yasak Elma olsa da kendisi Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Yangın Var gibi başarılı sinema filmlerinde de rol almıştı.

Hatta başarılı oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever 2'de 'Bir Rüya Gördüm Dün Gece' isimli bir şarkıyı film için seslendirmiş ve ortaya dinlemeye doyamadığımız oldukça başarılı bir parça çıkmıştı. Cavadzade, bu başarısıyla da epey konuşulmuştu.

Hatta başarılı oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever 2'de 'Bir Rüya Gördüm Dün Gece' isimli bir şarkıyı film için seslendirmiş ve ortaya dinlemeye doyamadığımız oldukça başarılı bir parça çıkmıştı. Cavadzade, bu başarısıyla da epey konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde tanınan dergi ELLE, 25. yaşını kutladı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı bu kutlama gecesinde Toplum Gönüllüleri Vakfı ile iş birliği yapılarak yardım fonu toplandı. Bu anlamlı geceye katılan ünlü kadınlarımız sahneye çıkıp şarkılar seslendirdi.

Geçtiğimiz günlerde tanınan dergi ELLE, 25. yaşını kutladı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı bu kutlama gecesinde Toplum Gönüllüleri Vakfı ile iş birliği yapılarak yardım fonu toplandı. Bu anlamlı geceye katılan ünlü kadınlarımız sahneye çıkıp şarkılar seslendirdi.

'Tavla' şarkısını seslendiren Nesrin Cavadzade'nin canlı yorumunu izleyen birçok kişi tarafından geceden sonra sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu.

'Tavla' şarkısını seslendiren Nesrin Cavadzade'nin canlı yorumunu izleyen birçok kişi tarafından geceden sonra sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bu akşam gerçekleşen GQ Men Of The Year ödül törenine katılan güzel oyuncu magazin muhabirlerine bu konuyla ilgili bir röportaj verdi. Cavadzade ''Asla şarkı söylemeyi düşünmüyorum!'' diyerek rolü gerektirmedikçe şarkı söylemeyeceğini belirtti. Basında da söylediklerinin yanlış lanse edildiğini dile getiren oyuncu, bu haberlere üzüldüğünü söyledi.

Bu akşam gerçekleşen GQ Men Of The Year ödül törenine katılan güzel oyuncu magazin muhabirlerine bu konuyla ilgili bir röportaj verdi. Cavadzade ''Asla şarkı söylemeyi düşünmüyorum!'' diyerek rolü gerektirmedikçe şarkı söylemeyeceğini belirtti. Basında da söylediklerinin yanlış lanse edildiğini dile getiren oyuncu, bu haberlere üzüldüğünü söyledi.
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Röportajın tamamını izlemek isteyenler için şöyle bırakalım👇

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