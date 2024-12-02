Sosyal Medya Linçleri Onu Fena Bezdirmiş: Nesrin Cavadzade Neden Bir Daha Şarkı Söylemeyeceğini Açıkladı

Güzelliği ve fiziğiyle günümüzün en beğenilen oyunculardan bir tanesi de şüphesiz ki Nesrin Cavadzade. Kendisi oyunculuk serüveni boyunca elinden geleni ardına koymamış bir isim. Öyle ki 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmi için stüdyoya gidip şarkı bile söylemiş ve bu oyuncunun bu performansı taktire şayan bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir bağış gecesinde sahneye çıkan Cavadzade çıplak sesiyle yeniden şarkı söylemişti. Nesrin Cavadzade'nin o performansı sosyal medyada linç yağmuruna tutulunca kendisinden kötü eleştirilere yanıt bugün gerçekleşen GQ Men Of The Year gecesinde geldi.