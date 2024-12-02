GQ Gecesine Katılan Rapçi Blok3 Önce Astrologlara Çıkışıp Sonra Evleneceği Yaşı Açıkladı

'Vur' ve 'Affetmem' isimli şarkılarını yayımlamasının ardından rap müzik kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Hakan Aydın'ın (Blok3) ismini mutlaka duymuşsunuzdur. Kendisi müzik kariyerinin yanı sıra ünlü güzellerimizden Nilsu Berfin Aktaş ile bir dönem aşk yaşamıştı ve bu aşk uzun bir süre konuşulmuştu. Gelin görün ki şimdilerde kalbinin boş olduğunu bildiğimiz ünlü rapçi GQ Men Of The Year ödül gecesine yalnız katıldı. Muhabir Samet Aday'ın sorularını yanıtlayan Blok3, aşktan astrolojiye yaptığı yorumlar ve ani çıkışlarıyla gündem oldu.