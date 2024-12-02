GQ Gecesine Katılan Rapçi Blok3 Önce Astrologlara Çıkışıp Sonra Evleneceği Yaşı Açıkladı
GQ Gecesine Katılan Rapçi Blok3 Önce Astrologlara Çıkışıp Sonra Evleneceği Yaşı Açıkladı
'Vur' ve 'Affetmem' isimli şarkılarını yayımlamasının ardından rap müzik kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Hakan Aydın'ın (Blok3) ismini mutlaka duymuşsunuzdur. Kendisi müzik kariyerinin yanı sıra ünlü güzellerimizden Nilsu Berfin Aktaş ile bir dönem aşk yaşamıştı ve bu aşk uzun bir süre konuşulmuştu. Gelin görün ki şimdilerde kalbinin boş olduğunu bildiğimiz ünlü rapçi GQ Men Of The Year ödül gecesine yalnız katıldı. Muhabir Samet Aday'ın sorularını yanıtlayan Blok3, aşktan astrolojiye yaptığı yorumlar ve ani çıkışlarıyla gündem oldu.
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En son 'Obsesif' isimli albümünü yayımlayan rapçi Blok3, geçtiğimiz yıllarda 'Vur' ve 'Affetmem' isimli şarkılarıyla oldukça başarılı bir çıkış yakalamıştı. Kariyerinde günden güne parlayan rapçi kendine has mizacı ve konuşma tarzıyla da dikkat çekiyor biliyorsunuz.
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Kendisi geçtiğimiz senelerde 'yengeniz' dediği oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile bir beraberlik yaşamıştı. Aktaş ile olan ayrılığının ardından ismi yeni bir aşkla anılmayan Blok3'ün kalbinin kapılarını ne zaman yeniden açağı ise merak konusu olmuştu.
Blok3, katıldığı ödül gecesinde muhabir Samet Aday tarafından görüntülendi. Aday, ünlü rapçiyi sorularıyla terletmeyi başardı. Hazır Blok3'ü yalnız yakalamışken aşk hayatı hakkında da kendisine sorular yöneltti.
25 yaşında evlenmek istediği konusunda ısrar eden Blok3, astroloji ve fala da inanmadığını ama burcunun aslan olduğunu söyledi.
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